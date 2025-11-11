У Забарного возникли проблемы в ПСЖ

Руководство ПСЖ готовится к масштабным изменениям в зимнее трансферное окно. Главный тренер Луис Энрике недоволен текущим балансом состава и требует усиления сразу в нескольких линиях, сообщает ParisSG INFOS.

По данным французских СМИ, футбольный клуб из Парижа планирует подписать трёх игроков: опытного опорника, универсального вингера, способного действовать на обоих флангах и в атаке, а также защитника, который может сыграть как в центре обороны, так и на правом краю.

Главная причина таких планов: неудовлетворительная форма некоторых футболистов, включая вратаря Шевалье и украинца Илью Забарного.

Сообщается, что уровень игры 23-летнего игрока сборной Украины не оправдал ожиданий тренерского штаба, и в ПСЖ уже рассматривают варианты для усиления линии обороны зимой.

Напомним, что Украинец провально выступил в поединке третьего тура Лиги чемпионов с еще одним представителем Бундеслиги – леверкузенским "Байером". 21 октября Илья не только привез два пенальти в ворота своей команды, но и получил красную карточку еще в первом тайме встречи.

При этом 18 октября Забарный выдал выдающийся матч против "Страсбура" и установил личный рекорд по количеству точных передач. Его статистика в восьмом туре чемпионата Франции оказалась настолько высокой, что эксперты назвали её аномальной для центрального защитника.

Как сообщал OBOZ.UA, Илья Забарный перешел в ПСЖ в августе этого года, подписав контракт сроком на пять лет – до июля 2030 года.

С того времени сыграл за столичную команду в 14 матчах во всех турнирах, забив один гол.

