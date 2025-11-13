Бывший нападающий санкт-петербургского "Зенита" Алексей Гасилин отметился отвратительными высказываниями в адрес вратаря "Пари Сен-Жермен" Люки Шевалье. По словам представителя РФ, французский голкипер несправедливо занимает место в "рамке" победителей Лиги чемпионов, которое должно принадлежать Матвею Сафонову.

Об этом Гасилин, практически используя ненормативную лексику, заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Комментируя грубейшую ошибку Сафонова в матче сборной России и перуанцами, игрок московского "Амкала" назвал своего соотечественника более сильным вратарем, чем Шевалье.

"Ничего страшного, все ошибаются. Могу только поддержать его, тяжело быть без игровой практики. Понятно, что в ПСЖ это тоже увидели, но у них там у самих Шевалье "ср*т, как сизая лошадь". Сафонов намного сильнее Шевалье, ему просто надо давать играть и в своем клубе, и в сборной. Матвея только поддержать, такое бывает. Я не знаю, какой пласт гарантии у Шевалье в ПСЖ, но так нельзя. По‑хорошему уже давно должны были дать шанс Матвею", – возмутился Гасилин.

Отметим, что в ПСЖ приняли решение избавиться от Сафонова после того, как клуб купил за 66 миллионов евро лидера обороны сборной Украины Илью Забарного.

Как сообщал OBOZ.UA, украинец Илья Забарный столкнулся с серьезными трудностями в ПСЖ после нескольких неудачных матчей.

