ПСЖ исключил провалившегося Забарного из состава на суперматч Лиги чемпионов

Защитник сборной Украины Илья Забарный не сыграет в матче Лиги чемпионов, в котором французский "Пари Сен-Жермен" примет на своем поле мюнхенскую "Баварию". Наш соотечественник не попал в заявку, которую огласил наставник действующих победителей турнира Луис Энрике.

Видео дня

Об этом говорится на официальном сайте ПСЖ. При этом причины такого решения испанского специалиста очень банальны – Забарный не сможет принять участия в поединке против немецкого гранда из-за дисквалификации.

Украинец провально выступил в поединке третьего тура Лиги чемпионов с еще одним представителем Бундеслиги – леверкузенским "Байером". Илья не только привез два пенальти в ворота своей команды, но и получил красную карточку еще в первом тайме встречи.

Интересно, что неудачные действия нашего футболиста никак не сказались на игре и результате. ПСЖ, который был очевидным фаворитом противостояния с "аптекарями", добыл сверхубедительную выездную победу с невероятным счетом 7:2.

Поединок парижан и мюнхенцев состоится во вторник, 4 ноября. OBOZ.UA сообщал, где смотреть матч ПСЖ – "Бавария".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!