Привез два пенальти в свои ворота. Забарного выгнали с поля в матче Лиги чемпионов. Видео

Центральный защитник ПСЖ Илья Забарный провел провальный поединок 3-го тура Лиги чемпионов. 23-летний футболист сборной Украины оставил команду в меньшинстве в выездном матче против "Байера", заработав два пенальти в свои ворота.

На 24-й минуте украинец сыграл рукой в собственной штрафной. На видеоповторе было видно, что Илья убирал руки, но в последний момент круглый снаряд все равно коснулся его. Эчеверри наказание реализовать не смог, попав в штангу.

Уже на 37-й минуте Забарный получил прямую красную карточку после нового нарушения правил в штрафной. Кристиан Кофане выбегал один на один на ворота Шевалье, Забарный пытался его оттеснить корпусом, не удержал равновесие и упал, потащив за собой и камерунца.

Рефери Хесус Мансано сразу принял решение выгнать нашего соотечественника с поля. В этот раз к точке подошел Алейш Гарсия, успешно забив с 11 метров, сделав счет 1:1.

Для украинского защитника это первое удаление в составе ПСЖ, который приобрел его летом из "Борнмута".

Несмотря на удаление, и два пенальти, парижане победили с разгромным счетом 7:2.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 октября Забарный выдал выдающийся матч против "Страсбура" и установил личный рекорд по количеству точных передач. Его статистика в восьмом туре чемпионата Франции оказалась настолько высокой, что эксперты назвали её аномальной для центрального защитника.

