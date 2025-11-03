Где смотреть матч ПСЖ – 'Бавария': расписание трансляций Лиги чемпионов

Действующий победитель Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" в среду, 4 ноября, проведет очередной тяжелейший матч в основном этапе нового розыгрыша турнира. Соперниками французской команды, цвета которой защищает украинец Илья Забарный, станут футболисты мюнхенской "Баварии".

Встречу принимает знамениты стадион "Парк де Пренс" в Париже. Итальянский арбитр Маурицио Мариани даст стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.

Украинские болельщики смогут увидеть противостояние у экранов телевизоров и мультимедийных устройств. Прямой эфир организовывает телеканал "Megogo Футбол 2", который доступен по подписке "Максимальная" медиасервиса MEGOGO. Также видео самых ярких моментов поединка продемонстрируют в мультифиде на "Megogo Футбол 3".

Фаворитами встречи считаются хозяева поля. Ставки на победу ПСЖ принимаются с коэффициентом 2,37. Ничья оценивается котировкой 4,00. А показатели на успех гостей достигают уровня 2,60.

Команды 14 раз встречались друг с другом и ни разу не играли вничью. "Бавария" выиграла восемь раз, в том числе финал ЛЧ-2020, а французы взяли шесть побед.

Как сообщал OBOZ.UA, в минувшем туре Лиги чемпионов Илья Забарный отметился эпичным провалом в поединке против немецкого "Байера". Украинец привез два пенальти и заработал удаление, из-за чего пропустит игру с "Баварией".

