'Просто разорвали защиту': лидер сборной Украины рассказала, что поможет выиграть решающий матч отбора на Евро-2027 и взять реванш у Болгарии

Защитница сборной Украины по баскетболу Ольга Алексейчик накануне ключевого матча в отборе к Евробаскету-2027 против Болгарии вспомнила провал в защите в предыдущей встрече с лидерами группы Е и рассказала о работе над ошибками. Сейчас "сине-желтые" идут третьими в турнирной таблице и очень нуждаются в победе – с разницей в 21 очко, если они хотят бороться за второе место и прямую путевку в следующий раунд, или любой, чтобы выйти дальше в когорте лучших третьих команд.

В комментарии OBOZ.UA Алексейчик отметила, что станет главным фактором в Пловдиве, влияет ли на нее давление трибун и на что при подготовке обращал внимание тренер сборной Евгений Мурзин.

"Болгария – очень сильный и хороший соперник. Во-первых, они заменили одного из ключевых игроков. Приехала другая американка, и мы еще не знаем, как она играет. Но это очень хорошая команда, которая на нашей домашней арене продемонстрировала отличное видение площадки. Они просто разобрали нашу защиту и выиграли достаточно легко наш домашний матч", – отметила Ольга.

"В первом матче было много ошибок в обороне, где-то случались недоразумения. Также где-то не очень попадали, а они достаточно хорошо настроились на нашу защиту и просто разорвали ее. Но мы настраиваемся на очень серьезную борьбу, меняем свою защиту, готовим свои сюрпризы и готовимся биться, потому что нам очень нужна победа", – вспомнила баскетболистка.

Алексейчик, которая в прошлом поединке с Болгарией в ноябре 2025-го набрала 9 очков, не скрывает, что 14 марта в Пловдиве "сине-желтым" придется очень трудно.

"Но мы все будем делать все, что в наших силах, чтобы хорошо отзащититься, в первую очередь, потому что игра идет от защиты. Посмотрим, надеюсь, у нас будет гораздо лучший процент реализации бросков в этой игре, и это нам поможет. Но в первую очередь – это защита, на которой делал акцент тренер. Правильная защита, содержательная, с головой. Все идет от нее", – считает Ольга.

Также защитница отметила, что после номинально домашнего поражения от Черногории 61:79 у нашей команды есть злость: "Но ее надо конвертировать в очень хорошие взаимодействия и игру на площадке".

И хотя наши спортсменки уже привыкли играть за пределами Украины и благодарны Риге за гостеприимство, сложно не иметь своей собственной арены: "Если честно, тяжеловато, когда ты на своей площадке только три дня тренируешься и бросаешь. Но мяч круглый, это не помешало Черногории забрасывать нам с таким большим процентом попаданий. Поэтому все, в первую очередь, идет от настроя".

"Конечно, случается, что и атмосфера в зале очень сильно влияет. Но для каждого игрока главное – концентрация. В первую очередь, это огромная концентрация на своей задаче. Ни на что не надо обращать внимание, а только следовать своему плану".

После победы над Украиной с комфортным результатом и при условии сегодняшнего поражения болгарок Черногория также попытается бросить вызов команде Гатевой в борьбе за первое место. И, по мнению Алексейчик, здесь трудно отдать кому-то предпочтение.

"Если честно, трудно говорить, потому что в прошлый раз Черногория с Болгарией просто на равных играли весь матч. Болгарки только в конце выиграла эту встречу. В этом году вроде Болгария – небольшой фаворит, но Черногория может навязать очень сильную борьбу. Но не надо думать об их матчах, надо думать о нашем важном матче".

