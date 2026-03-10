Украина – Черногория: анонс матча отбора на женский Евробаскет-2027

Женская сборная Украины по баскетболу в среду, 11 марта, проведет очередной матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2027 года. Подопечные тренера Евгения Мурзина в номинально домашней игре в Риге примут представительниц Черногории.

Поединок принимает площадка Олимпийского центра в столице Латвии. Стартовое вбрасывание будет выполнено в 19:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ЧЕРНОГОРИЯ

Любители баскетбола смогут увидеть прямой эфир поединка эксклюзивно на "Суспильном" и его площадке suspilne.media. Трансляция вещателя доступна на видеосервисе Megogo и платформе "Киевстар ТВ".

СОСТАВЫ НА УКРАИНА – ЧЕРНОГОРИЯ

Украина: Алина Ягупова, Мириам Уро-Ниле, Кристина Филевич, Анжелика Ляшко, Юлия Гутевич, Татьяна Юркевичус, Елена Бойко, Кристина Кулеша, Ольга Алексейчик, Дарья Кононученко, Карина Панчук, Анастасия Ковтун, Серафима Тихая, Полина Тупало.

Черногория: Мария Лекович, Бояна Ковачевич, Драгана Живкович, Майя Бигович, Санья Акшам, Наташа Мак, Андреа Гломазич, Зорана Радонич, Ксения Щепанович, Йована Савкович, Николина Илич, Янья Драгишич, Мария Джуранович, Милена Бигович, Мария Баошич.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Евгений Мурзин, главный тренер сборной Украины:

– Мы уже играли с ними, не думаю, что нам надо ожидать каких-то сюрпризов по составу. Конечно, у них будут тактические изменения, к которым надо быть готовыми. Мы неплохо защитились в матче против Черногории на выезде, надо повторить это теперь в Риге. Мы не можем позволить разыграться их лидерам – должны настраиваться на серьезную борьбу.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украинская команда добыла две победы в трех стартовых играх, в том числе над черногоркам в гостях. В пассиве балканской сборной два поражения.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Евробаскет-2027. Квалификация

Черногория – Украина – 65:71 (16:18, 18:15, 13:21, 18:17)

Евробаскет-2015. Групповой этап

Черногория – Украина – 84:71 (25:2, 24:14, 18:27, 17:9)

Евробаскет-2015. Квалификация

Черногория – Украина – 76:70 (19:17, 12:19, 22:15, 23:19)

Украина – Черногория – 75:71 (16:18, 19:11, 20:16, 20:26)

Евробаскет-2013. Групповой этап

Черногория – Украина – 72:60 (16:19, 15:11, 22:13, 19:17)

