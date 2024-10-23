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"Просплю свою попытку? Ну..." Магучих раскрыла тайну элемента, который произвел фурор на Олимпиаде

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,1 т.
'Просплю свою попытку? Ну...' Магучих раскрыла тайну элемента, который произвел фурор на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих во время перерыва между прыжками старается визуализировать будущие попытки, отдыхая в своем спальном мешке. При этом спортсменка не боится проспать свой выход в сектор, так как сфокусирована на своем выступлении.

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Об этом Магучих заявила в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, рассказывая о своем спальнике, который произвел фурор на ОИ-2024. После фото украинки с закрытыми глазами ее прозвали "спящей красавицей", однако спортсменка утверждает, что не впадает в сон, а просто концентрируется и расслабляется.

"Просплю свою попытку? Ну..." Магучих раскрыла тайну элемента, который произвел фурор на Олимпиаде
"Просплю свою попытку? Ну..." Магучих раскрыла тайну элемента, который произвел фурор на Олимпиаде

"Нет, не боюсь заснуть, ведь это сложно, но передышка такая с закрытыми глазами позволяет мне настроиться на следующую попытку и сделать ее удачно. Я себя так настраиваю. Нет, я не переживаю, что я просплю свою попытку. Ну, пропущу одну высоту... Но я не засыпаю, стараюсь двигать немного руками. Визуализирую", – с улыбкой отметила Магучих.

"Просплю свою попытку? Ну..." Магучих раскрыла тайну элемента, который произвел фурор на Олимпиаде
"Просплю свою попытку? Ну..." Магучих раскрыла тайну элемента, который произвел фурор на Олимпиаде

Она также добавила, что в секторе больше соперничает не с другими девушками, а с собой и высотой. "Я всегда говорила, что в принципе борюсь сама с собой, чтобы совершенствовать свои результаты. Да, немного борюсь и с этой девочкой – планкой. Бывает она падает, бывает – выстояла. Поэтому самое главное – совершенствовать свои навыки и показывать результат", – резюмировала Ярослава.

"Просплю свою попытку? Ну..." Магучих раскрыла тайну элемента, который произвел фурор на Олимпиаде

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