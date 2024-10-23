'Просплю свою попытку? Ну...' Магучих раскрыла тайну элемента, который произвел фурор на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих во время перерыва между прыжками старается визуализировать будущие попытки, отдыхая в своем спальном мешке. При этом спортсменка не боится проспать свой выход в сектор, так как сфокусирована на своем выступлении.

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Об этом Магучих заявила в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, рассказывая о своем спальнике, который произвел фурор на ОИ-2024. После фото украинки с закрытыми глазами ее прозвали "спящей красавицей", однако спортсменка утверждает, что не впадает в сон, а просто концентрируется и расслабляется.

"Нет, не боюсь заснуть, ведь это сложно, но передышка такая с закрытыми глазами позволяет мне настроиться на следующую попытку и сделать ее удачно. Я себя так настраиваю. Нет, я не переживаю, что я просплю свою попытку. Ну, пропущу одну высоту... Но я не засыпаю, стараюсь двигать немного руками. Визуализирую", – с улыбкой отметила Магучих.

Она также добавила, что в секторе больше соперничает не с другими девушками, а с собой и высотой. "Я всегда говорила, что в принципе борюсь сама с собой, чтобы совершенствовать свои результаты. Да, немного борюсь и с этой девочкой – планкой. Бывает она падает, бывает – выстояла. Поэтому самое главное – совершенствовать свои навыки и показывать результат", – резюмировала Ярослава.

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