'Это такая глупая мысль!': Магучих призналась, пишут ли ей из России, почему отложила свадьбу и над какой детской историей до сих пор смеется

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих к 23 годам выиграла все главные титулы в профессиональном спорте, но не собирается останавливаться и уже планирует обновление своего же мирового рекорда. А также снимается в рекламе, различных шоу и донатит сотни тысяч украинским военным. Однако из-за агрессии РФ вынуждена откладывать свадьбу, ведь не хочет чисто женского праздника.

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В разговоре с OBOZ.UA чемпионка мира и мировая рекордсменка рассказала об отношениях в секторе с бывшей россиянкой, до сих пор ли ей пишут из РФ, как получила свое обручальное кольцо и планирует ли, как Усик, политическую карьеру.

– Успели ли вы почувствовать, что изменилось в вашей жизни после этого олимпийского золота?

– После олимпийского "золота" добавилась только узнаваемость. И все. После каждой награды прибавляется только количество подписчиков в социальных сетях. Сколько прибавилось после Парижа? Более 200 тысяч. В принципе, у всех олимпийцев, если брать легкую атлетику, их прибавилось. И мировых. У мировых звезд, конечно же, больше, но ничего (улыбается).

– Видела в социальных сетях, как вы возвращались домой, в Днепр. Как вас встречали? С какими ехали мыслями?

– Ой, возвращались и думала, что скорее бы вернуться домой перед отдыхом, в принципе. Я даже не знаю, чего мне хотелось больше – вернуться домой или уехать на отдых. Поэтому я была счастлива снова быть дома, меня встретили родители и еще подруга. И дальше мы поехали по шаблону, все как надо: поехали домой, мама наготовила еды, встретили, посидели, поговорили и разошлись.

– Что готовила мама? Наверное то, что больше всего любит ее ребенок.

– Мама готовила борщ, рыбу, сельдь еще была. И кабачки я люблю. Кабачки с чесночным соусом. Это просто топ. А еще, когда 24 августа я приезжала в Украину на один день, меня очень тепло встречали пограничники, с цветами, поздравляли с возвращением домой.

– Ёкнуло что-то внутри, когда пересекали границу?

– Конечно. И когда на один день приезжала, и сейчас. Я очень люблю быть в Украине. Сейчас вообще планировала два месяца находиться только в Украине. Но так получается, что на мне все же лежит ответственность, и социальная работа требует поездок – и в Киев, и за границу.

Вот недавно я посетила конференцию в городе Порто, где опять же мы с нашим министром спорта Матвеем Викторовичем пытались донести миру, что нужно продолжать отстранять российских и беларуских атлетов от международных соревнований.

– Какие у вас сейчас главные аргументы? Ведь только полномасштабная война длится уже 2,5 года, и многие за границей привыкли к ней, а некоторые откровенно начинают уставать.

– Во-первых, нужно рассказывать о событиях – о том, что идут обстрелы и что у нас гибнут люди. Во-вторых, нужно напоминать, что идет разрушение будущего нашего спорта, будущего наших детей. Поскольку у них нет возможности прийти и спокойно потренироваться и идти к своей цели, двигаться к олимпийским наградам. К сожалению. И вот это все формируется в рассказе и в показах.

Еще была выставка, где изображены разрушенные объекты, дети с инвалидностью после войны... Вот так пытались доносить.

– Кстати, Александр Усик как-то признался, что у него есть планы стать министром спорта. А у вас нет схожих амбиций? Ведь вы уже приобретаете определенный опыт, участвуете в международных конференциях с министрами.

– Нет (улыбается). Пока меня ждет дорожка и сектор для прыжков. Но, конечно, хочется оставаться в спорте, чтобы дальше развивать спорт, привлекать много людей. Но у меня еще есть время, чтобы работать над собственной медийностью и развивать себя как медийную личность. Сейчас я развиваю спорт, когда имею такую возможность, пока еще на дорожке.

– Кстати, о медийной личности. Мы видели вас уже в разных шоу. Последним был "Клуб дилетантов". К тому же видела рекламу известной сети киевских кондитерских с вашим участием. Мне кажется, что вы очень свободно чувствуете себя перед камерой, как рыба в воде.

– Это так кажется (улыбается). На самом деле мне это чуть-чуть нравится. Потому что прыжки в высоту мне нравятся больше, чем какие-то медийные штучки. Честно. Но я понимаю, что это нужно. И в принципе это прикольно для образа твоего. Поэтому в межсезонье вот так участвовать в съемках, фотосессиях – это очень круто.

И это немного отвлекает от твоей сферы деятельности. То есть во время отдыха, в межсезонье это можно делать.

– А потом? Ведь есть немало звезд спорта, которые после окончания карьеры нашли себя на телевидении или даже пробовались в кино.

– Это в принципе мои первые шаги, когда ты еще прыгаешь, бегаешь, борешься и по возможности развиваешь свою медийную сторону. И уже потом это дает, я бы сказала, какие-то "плюшки" в будущем.

– Видела, как во время Олимпиады-2024 в Париже, несмотря на отстранения российских легкоатлетов, к вам пытались прорваться журналисты из РФ, задать вопрос на пресс-конференции. Вообще этот запрос от них еще идет?

– На самом деле российские журналисты вообще не контактируют. И в принципе кто будет с ними контактировать? Но, конечно, они пытаются проникнуть в медийные зоны. И были такие случаи. И да, наша пресс-атташе нас отстаивала, и у нее была такая позиция: "если будет хотя бы один из российских журналистов, то все – мы не будем давать никаких интервью". Так и вышло. Когда они появлялись, все закрывались и никто ничего не давал.

– Но Ярослава Магучих – популярная личность в России. Еще пытаются вам писать оттуда где-нибудь в социальных сетях? Я знаю, что раньше писали.

– Нет, только в начале полномасштабной войны они писали. Сейчас не пишут, и слава Богу. Честно.

– Но до сих пор из-за поребрика раздается такое мнение, у вас негативное отношение к россиянам только из-за того, что вас захейтили за фото с Ласицкене на Олимпиаде-2020, и из-за давления Министерства спорта. Что бы вы им ответили?

– Боже, это такая глупость, ну правда. Это то же самое, что они много писали еще в начале войны. Через несколько дней после полномасштабного вторжения у нас должен был состояться чемпионат Украины по легкой атлетике, но, конечно же, все отменилось. И в этот же период у них проводился чемпионат России. И многие россияне, когда я выставила пост о войне и обстрелах, писали, что это только потому, что у вас не проводится чемпионат Украины и вы не можете выступать.

И тогда в принципе все "включились", и я пыталась донести, ну как такое можно думать? У нас ведь людей убивают, у нас ракеты над головами летают... И какой вообще сейчас может быть спорт? Тогда, в начале полномасштабной войны, никто не знал, что будет дальше.

– Находясь на Олимпиаде, невозможно было не заметить такую довольно дружескую атмосферу в вашем секторе. А потом вы так тепло отзывались друг о друге в разговоре с журналистами, особенно это касается девушек из Австралии. А Никола Олислагерс отметила, что вы ее вдохновляете. Как вы реагируете на такие вещи?

– Мы вдохновляем друг друга. На самом деле этот пьедестал в Париже-2024 вообще был особенным. Две девушки-представительницы Австралии и две украинки. Будем откровенны: мы всегда соревнуемся и меняемся позициями с австралийками. И это не может не мотивировать. Это дает такой толчок показывать все лучшие и лучшие результаты.

Да, конечно. После соревнований мы все общаемся, встречаясь на банкетах, ужинах или на обедах, мы все что-то обсуждаем. И сейчас на самом деле у нас появилась теплота в самом секторе. Есть такое, что мы можем и пообщаться немного, все равно, конечно, каждая сконцентрирована на своем, но есть какие-то толчки.

– Но, к сожалению, в секторе появилась представительница РФ Куличенко, прикрывающаяся паспортом Кипра. Пытается ли она с вами контактировать? Как вообще вы адаптировались к таким новым реалиям?

– Она не пыталась и не будет пытаться контактировать. Потому что на самом деле мы все прекрасно знаем, что мы отстаиваем свою независимость, свою свободу на международной арене. Поэтому к нам никто не подходит, ведь все знают, чем это обернется. К сожалению, так случилось. Она единственная представительница, но я очень редко с ней встречаюсь на соревнованиях, только в основном на Олимпийских играх. И такое случается.

Но все равно у нас в легкой атлетике, спасибо Себастьяну Коу и нашей федерации, которая много работала, чтобы с первых дней запретили участие российских и беларуских атлетов на международной арене. Себастьян Коу лично приезжал в Киев, посетил чемпионат Украины во Львове.

– Ваш спальный мешок произвел фурор именно на Олимпийских играх, хотя вы и ранее им пользовались. Но когда вы вот так лежите с закрытыми глазами и в наушниках, не боитесь случайно уснуть?

– Нет, не боюсь, ведь заснуть сложно, но передышка такая с закрытыми глазами позволяет мне настроиться на следующую попытку и сделать ее удачно. Я себя так настраиваю. Нет, я не переживаю, что я просплю свою попытку. Ну, пропущу одну высоту... (Смеется). Но я не засыпаю, стараюсь двигать немного руками. Визуализирую.

– Что труднее – бороться с соперницами или с высотой? Особенно в последнее время, когда очень часто соперницы уже сразились, а вы еще прыгаете.

– Я всегда говорила, что в принципе борюсь сама с собой, чтобы совершенствовать свои результаты. Да, немного борюсь и с этой девочкой – планкой. Бывает она падает, бывает – выстояла. Поэтому самое главное – совершенствовать свои навыки и показывать результат.

– Есть ли предел у человека? И насколько вы успели раскрыть свой потенциал? Ведь всегда есть как бы вечный рекорд, но потом его кто-то обязательно бьет.

– Да, многие говорили, что мировой рекорд Стефки Костадиновой (2,09 м) – один из самых длинных в легкой атлетике. Он продержался 37 лет. И многие говорили, что уже исчерпаны человеческие возможности, чтобы можно было прыгать выше. Но вот украинская девушка доказала, что это возможно. Главное – идти к своей цели. И, конечно же, есть мечты совершенствоваться еще, прыгать еще выше. И я надеюсь, что так и будет.

– Ставить какие-то цифры? Или как пойдет?

– Ну, до 2,15 м, я думаю, есть запас. Хотя на тренировках у меня планка всегда стоит ниже двух метров. Больше отрабатываем техническую часть.

– После Олимпиады-2024, кроме призовых от Украины, вы еще получили премию в 50 000 долларов от World Athletics. Это стало для вас сюрпризом?

– Ее я еще не получила, но ладно (улыбается). Но я знала заранее, что будет, потому что Международная федерация легкой атлетики – это пока одна-единственная, которая ввела систему оплаты за олимпийское "золото". Потому что это один из пунктов, как популяризировать легкую атлетику.

Если за престижные соревнования, Олимпийские игры, спортсмены не будут получать денежные награды, как продолжать им свой путь, тренироваться? Потому что не у всех есть возможность находить спонсоров или поддержку от государства. И это один из пунктов, как мы можем бороться за популяризацию лёгкой атлетики. И еще один аргумент был: как легкой атлетике, у которой не так много денег, бороться, например, с футболом, который смотрят много людей и где есть много денег? Ну как по-другому?

– После Олимпиады вы жертвовали большие суммы военным и на благотворительность. А как вы решали, как распределить эти донаты?

– Сначала я распределила своей команде, потому что все-таки олимпийское "золото" – это труд всей команды. Мы все вместе плодотворно работали. И потом я точно знала, что хочу помочь военным, но хотелось перевести средства проверенным людям и организациям, не хотелось просто разбрасываться. И сложнее всего было выбрать куда и кому.

Я пообщалась с подружкой, которая этим занималась, и она мне посоветовала перевести по 500 тысяч "Ангелам "Азова" и "Госпитальерам". Это фонды, которые занимаются восстановлением военных, помогают им, и это было классно.

Потом я узнала, что будет сбор у Лачена, ведь тогда подписывала свою сумку с Олимпиады, чтобы за донат люди получили подарочек. И подумала, а почему бы и нет? В принципе, это как раз проверенный сбор, я знала, что авто точно отправятся по назначению. А с Игорем Лаченковым мы как раз познакомились еще в прошлом году. И я решила: класс, все, точно, туда идут деньги.

Конечно, я решила помочь и животным. Потому что несмотря на то, что во время войны важнее всего помогать все же военным, я люблю животных, у меня кот из приюта, и я знаю, как сложно эвакуировать животных с прифронтовых территорий, ведь они не могут сами себе помочь.

А сколько проблем было в начале войны, когда люди уезжали, но даже не выпускали своих домашних питомцев, были закрыты клетки, все эти ангары. UAnimals об этом писали, и я знала, что это проверенный фонд, и, конечно, я им помогаю. Также спросила у UAnimals, могут ли они мне дать контакты проверенных приютов, потому что сейчас, к сожалению, очень много тех, кто просто обманывает, а никакого приюта вообще нет. Многие пользуются ситуацией.

Кроме того, что мне посоветовали в UAnimals, конечно, был еще приют, из которого я взяла своего кота, и знала, что эти деньги точно идут на спасение животных. И некоторые приюты, которым я помогла, мне потом отписали, поблагодарили и через некоторое время сбросили фотографии, что они построили бетонные вольеры для собак и что им будет тепло зимой. Мне было очень приятно. Я считаю, что животным тоже нужно помогать, ведь, к сожалению, они сами себе не могут ничем помочь.

– Не секрет, что ваш любимый Назар позвал вас замуж, и некоторые поклонники обливаются слезами под вашими общими фото в социальных сетях. А как начиналась ваша история любви, как это произошло?

– Да она очень простая на самом деле. Мы вместе готовились, вместе ходили на тренировки, конечно же, поначалу никто не говорил о каких-то чувствах, это не была любовь с первого взгляда. Но потом однажды он предложил мне пойти в кино, потом пригласил погулять вместе. Вот так гуляли, общались и, в конце концов, поняли, что любим друг друга.

К сожалению, не можем сейчас провести церемонию свадьбы, потому что мне бы очень хотелось жениться в Украине, в Днепре, собрать родственников, друзей. Но, к сожалению, не можем этого сделать из-за войны. Когда в прошлом году мне сделали предложение, я думала, что в этом году все закончится и можно будет возвращаться к празднованиям. Но, к сожалению, нет такой возможности сейчас и, честно говоря, не хочется, не ко времени.

Хотя, с другой стороны, вроде бы говорят, что надо жить жизнь здесь и сейчас, ведь молодой возраст, самый расцвет, скажем так. Но я понимаю, что хочу собрать на свадьбе родственников, друзей, а сейчас это сложно, потому что все разбросаны по миру. А делать церемонию за границей, так это будет только какая-то женская свадьба.

Ну, очень сложно с коммуникацией это все сделать, но я надеюсь, что удастся. И сейчас это не самое главное, главное – это победа в этой войне, чтобы каждый потом мог вернуться к своей жизни.

– А как вам делали предложение?

– В кругу семьи, при родителях, и это было для него важно. В принципе, кольцо купили еще раньше, он выбирал его со мной, а я потом ему отдала. То есть получилось так, что он дал мне обручальное кольцо, я такая отдала, мол, я жду предложения, чтобы все было официально (смеется).

И он уже предложил мне руку и сердце при родителях, когда мы вернулись в прошлом году в Украину, потому что ему было важно сделать это в кругу семьи, чтобы родители одобрили. И потом мы все обнародовали.

– Недавно вы выложили свои детские фото, вызвавшие большой интерес. И также были гостьей в детском лагере "Артек". У вас в свое время была возможность поехать куда-нибудь в лагерь, почувствовать эти мгновения детства?

– На самом деле у меня есть еще много архивных фотографий (улыбается). А поскольку мама работала врачом в лагере в лесу (поселок Царичанка в Днепропетровской области), у меня была возможность поехать туда и немного провести время.

И это круто, когда дети общаются вместе, они там что-то организовывают, придумывают. Но всегда было сложно расставаться, когда проводишь две-три недели вместе, поймали одну волну. И очень редко потом удается общаться, когда уже возвращаешься в город. Но ничего, это очень круто, очень сближает и это прежде всего коммуникация.

– Пастой мазались?

– Пастой мазались, и еще помню, что были какие-то ночи малиновые и голубые, когда нужно было взять футболку у парня и спрятать, а ребята должны были взять у нас.

– Есть какая-то детская история, которая, может быть, повлияла на ваш дальнейший выбор в жизни?

– Нет, на самом деле на мой выбор повлияло то, что Татьяна Владимировна пришла тренировать в спортивную школу, и я попала в ее группу. Потому что тогда был период, когда я хотела пойти в музыкальную школу и бросить легкую атлетику. В тот момент мне уже больше хотелось себя реализовать в другом.

Но вот пришла Татьяна Владимировна – и я осталась в легкой атлетике. Я считаю, что это, знаете, как судьба, благодаря которой все сошлось – мы начали тренироваться вместе и добрались до таких высот.

– Есть ли какая-то детская история, над которой вы до сих пор смеетесь?

– Ой, да. В свое время у нас была такая игра, которая называлась "темнота". Играли я, две мои двоюродные сестры и еще брат. И как-то мы решили поиграть в коридоре, а дом был большой, и случайно мы с этим парнем Давидом сломали ручку двери, когда хотели спрятаться. И я помню, что двоюродная старшая сестра пыталась склеить эту ручку, отремонтировать ее, а потом взяла всю вину на себя. И мы до сих пор вспоминаем, как в детстве играли в эти игры.

– Хотела еще спросить, есть ли такая история, за которую вам стыдно, но это, наверное, она и есть?

– Ну да, немножко неудобно вышло перед хозяином этого дома (улыбается).

– А какая вы крестная? Ведь я знаю, что дочь вашей сестры является для вас не только племянницей, но и крестницей.

– Такая крестная, что предлагала сестре пойти на концерт в тот день, когда у младшей был день рождения (смеется). И тут Настя мне напоминает, что у Вики день рождения и она не может. И я такая: "да, стопе, ой, неудобно получилось немножечко". На самом деле такое случается просто из-за насыщенного графика, когда ты ездишь туда-сюда, а потом немного "плывешь" в датах и где ты находишься.

Но я очень рада приезжать в гости к Вике и сестре. Это какая-то отдушина. В принципе я надеюсь, что это, возможно, также будущая чемпионка, потому что она уже примеряла мои шиповки для высоты и ей очень понравилось, и на валике спортивном брала. Поэтому, думаю, что со спортом точно будет связана. Но там будет видно, как она решит, понравится ли.

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