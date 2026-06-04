Пропагандисты из России устроили вакханалию с 'местью' после поражения Костюк от Андреевой

Первая ракетка России Мирра Андреева после победы над украинкой Мартой Костюк и выхода в финал Roland Garros заявила, что "рада взять реванш за поражение в мадридском финале". Однако российские пропагандистские медиа подали эти слова как историю о "мести" украинской теннисистке.

Видео дня

После матча Андреева сказала: "I'm happy that I got a revenge from the Madrid final". В спортивном контексте эта фраза означает удовлетворение от победы над соперницей, которой ранее уступила в решающем матче турнира в Мадриде.

РИА Новости вынесло в заголовок формулировку "Андреева заявила, что рада отомстить за финал Костюк в Мадриде" и сделало акцент именно на слове "отомстить". При этом из полной цитаты следует, что теннисистка говорила о реванше за предыдущее поражение, а не о какой-либо личной неприязни к украинке.

В английском языке слово revenge действительно переводится и как "месть", однако в спортивной среде оно регулярно используется в значении реванша после проигранного матча. По этой причине в новостях о спорте подобные высказывания обычно передают как "взяла реванш" или "реваншировалась за поражение".

На это указывает и весь контекст комментария Андреевой. Перед словами о revenge россиянка похвалила соперницу, заявив, что у Костюк был отличный сезон на грунте и назвала ее очень сильным игроком. После этого она перечислила причины своей радости: качество собственной игры, победу после поражения в Мадриде и выход в первый в карьере финал турнира Большого шлема.

В словах Андреевой отсутствовали заявления о "мести" Костюк как человеку. Теннисистка говорила о спортивном результате и победе над соперницей, которой ранее проиграла. РИА Новости притянули трактовку к политическому и эмоциональному контексту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!