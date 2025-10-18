Футболист сборной Украины установил аномальный рекорд во Франции. Видео

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный выдал выдающийся матч против "Страсбура" и установил личный рекорд по количеству точных передач. Его статистика в восьмом туре чемпионата Франции оказалась настолько высокой, что эксперты назвали её аномальной для центрального защитника.

Встреча ПСЖ – "Страсбур" завершилась со счётом 3:3. Несмотря на одну результативную ошибку, Забарный стал лучшим игроком парижского клуба по точности и объёму пасов. За 90 минут он выполнил 118 передач, из которых 112 оказались точными (94,9%).

Это не только его лучший результат во Франции, но и абсолютный рекорд карьеры в европейских клубах. До этого Забарный максимум отдавал 91 точный пас в матче АПЛ против "Кристал Пэлас" в сезоне 2024/25, сообщает статистический портал StatMuse.

Аномальность достижения в том, что подобные цифры крайне редки для игроков обороны: защитники ПСЖ обычно совершают в среднем около 60 передач за матч.

При этом ближайший партнёр украинца, Лукас Беральдо, уступил ему сразу 25 пасов (95 против 118), а у третьего по активности Люка Эрнандеса: всего 91 передача. Лучший игрок "Страсбура" по этому показателю сделал лишь 38 пасов.

После перехода в ПСЖ летом 2025 года Забарный демонстрирует уверенную игру и сохраняет высокий процент точных передач: 87,8% в среднем за сезон. В нынешнем сезоне он уже провёл девять матчей за парижан, забил один гол и остаётся ключевым игроком обороны.

После восьми туров ПСЖ лидирует в таблице Лиги 1 с 17 очками. Следующий матч команда Забарного проведёт 21 октября против немецкого "Байера" в Лиге чемпионов.

