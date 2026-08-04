"Пришло время": Усика призвали сделать то, что не удалось Мухаммеду Али

Знаменитый американский тренер Тедди Атлас в буквальном смысле потребовал от Александра Усика (25-0, 16 КО) немедленно завершить карьеру. По мнению опытного специалист, украинский боксер должен покинуть профессиональный ринг, отказавшись от проведения прощального боя.

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Такое мнение Атлас выразил в интервью CanadaCasino, информирует портал Boxing Scene. Бывший наставник Майка Тайсона подчеркнул, что решение немедленно завершить карьеру позволило бы Усику сделать то, чего не удалось даже великому Мухаммеду Али, – уйти из спорта на самой вершине, сохранив здоровье.

"Все, чего я хочу от Усика, – чтобы он сделать то, что удавалось не каждому великому бойцу. Уйти на покой в ​​лучшей форме. Уйти невредимым, здоровым, оставив по себе заслуженные воспоминания. Великий Джо Луис не смог этого сделать. Великий Мухаммед Али не смог этого сделать. Я хотел бы, чтобы Усик это сделал. Думаю, пришло время. Не Тедди Атласу решать, когда это произойдет, а Усику, но я был бы рад, если бы он это сделал", – сказал Атлас.

До этого Усик сделал вакантными все свои чемпионские пояса и анонсировал завершение карьеры на профессиональном ринге. Ожидается, что свой последний поединок Александр проведет против американского ветерана Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО). Напомним, президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил недовольство решением украинца отказаться от титулов.

В то же время организация объявил нового чемпиона после заявления нашего соотечественника. Кроме того, стало известно, что Александр все же сохранил за собой один из титулов.

Как сообщал OBOZ.UA, Алесандр Усик детально рассказал о подготовке к своему прощальному бою на профессиональном ринге.

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