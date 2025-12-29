УкраїнськаУКР
"Принесет мир": легендарный тренер назвал Путина "большим боссом"

Легендарный нидерландский тренер Гус Хиддинк выразил уверенность в том, что российские команды не вернутся в международные турниры до окончания войны в Украине. Бывший наставник мадридского "Реала", лондонского "Челси", сборных Нидерландов РФ, Турции, Южной Кореи и Австралии при этом назвал диктатора Владимира Путина ответственным за прекращение огня.

Об этом Хиддинк заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Бронзовый призер чемпионата Европы-2008 и победитель Кубка чемпионов 1987/88 выразил надежду на то, что главарь Кремля, которого он назвал "большим боссом", прекратит свою агрессию против Украины уже в наступающем году.

"Сможет ли сборная России и российские клубы вернуться на международные турниры уже в 2026 году? Это возможно. И мы будем надеяться на это! После того, как ваш большой босс принесет мир", – сказал Хиддинк.

Отметим, что ранее Европейский футбольный союз (УЕФА) решил не следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску юношеских команды из России.

Как сообщал OBOZ.UA, четыре страны призвали исключить Россию из состава УЕФА и перевести ее в Азиатскую футбольную конфедерацию. До этого росСМИ назвали 14 стран, которые категорично выступают против допуска российских команд к турнирам УЕФА.

