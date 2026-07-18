"Болезненная потеря". Президент ФХУ официально прокомментировал мобилизацию знаменитых украинских игроков

Президент Федерации хоккея Украины Сергей Мазур высказался по поводу ситуации с игроками "Кременчука" Эдуардом Захарченко и Егором Безуглым, которые были мобилизованы. Он заявил, что у федерации нет данных о пребывании представителей ТЦК на территории ледовой арены "Айсберг".

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По словам Мазура, распространенная в медиа информация о том, что хоккеистов якобы забрали непосредственно с арены, не соответствует сведениям, которыми располагает ФХУ. Он отметил, что сам Захарченко ранее уже объяснял обстоятельства произошедшего, поэтому не считает правильным спекулировать на этой теме.

Глава Федерации также признал, что мобилизация двух известных игроков является ощутимой потерей для украинского хоккея.

"С спортивной точки зрения это, конечно, болезненная потеря для украинского хоккея. Украинских хоккеистов высокого уровня у нас и так немного, и каждый игрок важен для системы. Но мы все живем в реалиях военного времени", - подчеркнул президент ФХУ в интервью "Фокусу".

Он добавил, что руководство "Кременчука" поддерживает связь с хоккеистами, а федерация следит за ситуацией и готова помогать в рамках своих возможностей.

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