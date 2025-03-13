'Прекрати': поведение Зинченко во время матча Лиги чемпионов назвали 'полной чепухой'

Фанаты лондонского "Арсенала" выразили недоумение из-за реакции вице-капитана сборной Украины Александра Зинченко на забитый мяч в ворота нидерландского ПСВ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Наш соотечественник отличился роскошным голом в поединке, но демонстративно отказался его праздновать.

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Зинченко отличился точным ударом с 20 метров и, подняв руки вверх, показал, что не будет радоваться своему голу. Это объясняется тем, что украинский футболист выступал в составе ПСВ в сезоне 2016/2017, когда был отдан нидерландцам в аренду из "Манчестер Сити".

Однако поклонники "Арсенала" не оценили поступок Александра. Они назвали абсурдным поведение игрока, который сыграл за первую команду ПСВ лишь 17 матчей на заре своей карьеры, пишет Daily Mail.

"Зинченко не стал праздновать гол в ворота команды, за которую он сыграл 12 матчей в чемпионате в возрасте 19 лет", "Какой же абсурд. Зинченко сыграл 12 матчей за ПСВ девять лет назад и не стал праздновать гол", "Зинченко не стал праздновать гол команде, за которую он играл в аренде. Полная чепуха", "Зинченко продемонстрировал уважительное празднование. Он сыграл за ПСВ восемь лет назад всего один сезон. Прекрати, бро", – пишут пользователи.

Как сообщал OBOZ.UA, серия пенальти матча Лиги чемпионов между мадридскими "Атлетико" и "Реалом" ознаменовалась громким скандалом.

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