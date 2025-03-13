'Никогда не видел, чтобы судьи...' В серии пенальти матча Лиги чемпионов произошел грандиозный скандал. Видео

Большим скандалом ознаменовался ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридскими "Атлетико" и "Реалом". Команды обменялись минимальными домашними победами и решали судьбу путевки в серии послематчевых пенальти, где произошел один из самых невероятных эпизодов в истории.

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Аргентинский форвард "Атлетико" Хулиан Альварес, который подошел вторым к "точке" в составе своей команды, удачно реализовал свой удар. При этом во время выполнения попытки опорная нога футболиста не устояла на газоне и поехала немного вперед.

Бригада польского рефери Шимона Марчиняка, пересмотрев видеоповторы, отменила взятия ворот. Судьи решили, что Альварес дважды коснулся мяча во время удара, что запрещено правилами.

Этот момент вызвал настоящий шок у всех поклонников "матрасников" и их команды. Главный тренер Диего Симеоне на послематчевой пресс-конференции отметил, что не увидел нарушения со стороны своего подопечного.

"Поднимите руку, кто видел, что Хулиан дважды коснулся мяча. Давайте! Ну? Готовы? Никто не поднял. Никогда не видел, чтобы судьи смотрели видеоповтор в послематчевой серии. Следующий вопрос", – сказал аргентинский специалист.

Отметим, что в этом поединке "Реал" пропустил гол уже на 27-й секунде встречи, однако после этого ни одна из команда не смогла отличиться. Бразильский вингер "сливочных" Винисиус на 70-й минуте не реализовал пенальти.

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