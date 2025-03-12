Зинченко забил супергол в Лиге чемпионов и отказался его праздновать. Стадион в Лондоне устроил украинцу овации. Видео

Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко отметился феноменальным голом в 1/8 финала Лиги чемпионов. 28-летний футболист сборной Украины открыл счет в ответном матче против нидерландского ПСВ.

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На 6-й минуте, получив на правом фланге пас от Рахима Стерлинга, украинец сместился в центр и мощным выстрелом с 22 метров отправил круглый снаряд точно под стойку ворот

Аргентинский голкипер ПСВ Вальтер Бенитес видел момент удара, но спасти команду не смог.

Забитый гол Александр праздновать отказался. Таким образом Зинченко отдал дань уважения клубу, в котором выступал в сезоне 2016/2017. Тогда Александр сыграл в 17 поединках, сделав 4 ассиста.

Отсутствие радости у самого украинского футболиста не помешало его фанатам, собравшимся на трибунах лондонского стадиона "Эмирейтс" устроить настоящую овацию.

Для Зинченко это стало первым забитым голом в Лиге чемпионов за 40 матчей турнира, в которых он принимал участие. До этого было лишь четыре голевых передачи.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 февраля появилась информация, что Зинченко принял решение покинуть лондонский "Арсенал", в котором он окончательно потерял место в стартовом составе. 28-летний футболист готов сменить команду уже в самое ближайшее время.

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