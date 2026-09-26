Названо имя украинки с самой большой пенсией: за что она ежемесячно получает космическую сумму

Украинка с самой большой пенсией – бывшая председательница КСУ Наталья Шаптала. Ежемесячно она получает по 390 тыс. 184 грн. По закону ей выплачивают "пожизненное денежное содержание судьи", но фактически это та же пенсия: она выплачивается из ПФУ и назначается после выхода на заслуженный отдых.

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Об этом говорится в публикации OBOZ .UA. Судьи – особая категория пенсионеров.Их выплаты не ограничиваются законом, а введенные правительством понижающие коэффициенты их не коснулись. К тому же они массово судятся с ПФУ и добиваются перерасчета своих выплат до космических сумм. Так же через суд повысила свою "пенсию" до 390,2 тыс. грн судья в отставке Наталья Шаптала.

Пожизненное денежное содержание судьи в отставке рассчитывается в процентах от зарплаты на должности и может составлять от 50% до 90% от вознаграждения. 50% выплачивается при наличии 20 лет судейского стажа, а за каждый последующий год добавляется еще по 2%.

Шаптала судилась с Пенсионным фондом Киева, и окончательное решение вынес Шестой апелляционный административный суд. Ее выплаты по решению суда увеличили с 50% до 90% от вознаграждения. Кроме того, ей увеличили и размер самого вознаграждения для расчета пенсии.

"Поскольку с 1 января 2020 года увеличен прожиточный минимум для трудоспособных лиц, как следствие, увеличен размер судейского вознаграждения, а потому верно заключение суда первой инстанции о том, что у Шаптали Н.К. с 01.01.2020 года возникло право на перерасчет ежемесячного пожизненного денежного содержания, исходя из вознаграждения судьи в размере 433 538,60 грн, а до 01.01.2020 года – из вознаграждения судьи, размер которого составлял 396 206,80 грн, согласно справке от 18 сентября 2019 года № 16/1-345-114", – говорится в материалах дела.

Здесь стоит отметить, что Шаптала воспользовалась нормами закона, и на пенсию в таком размере она имеет право в соответствии с действующим законодательством. Вопрос может заключаться лишь в том, насколько вообще справедливо таким образом рассчитывать "пенсию" судей в условиях, когда абсолютное большинство пенсионеров находится за чертой бедности (даже средняя пенсия ниже фактического размера прожиточного минимума).

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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