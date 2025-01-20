'Появился из ниоткуда. Не котирую': американский тренер дал странную оценку Усику

Американский тренер Кенни Эллис не считает объединенного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика (23-0, 14 КО) великим боксером. Наставник Джервонты Дэвиса (30-0, 28 КО) при этом пожаловался на то, что нынешние болельщики совсем ничего не знают об атлетах прошлого.

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Об этом Эллис заявил в интервью YouTube-каналу MillCity Boxing. 54-летний специалист отметил, что Усик просто появился из ниоткуда, а поэтому у него нет исторического бэкграунда. Также, по мнению тренера Дэвиса, буквально каждый боксер прошлого побил бы нынешних спортсменов.

"Я не могу поставить Усика в топ-20 или еще куда-то. Несколько лет назад он появился из ниоткуда. Поэтому я не могу его котировать. Множество фанатов родились в 2000-х и просто видели боксеров, которые появлялись с тех пор на телике. Если ты посмотришь на рекорды боксеров прошлого, то даже претенденты тех лет побили бы нынешних чемпионов. Это не проявление моего неуважения, нет. Это просто реальность", – сказал Эллис.

Ранее на церемонии журнала The Ring Усик произвел настоящий фурор, завоевав три награды по итогам 2024 года. В частности, Александр был назван лучшим боксером. После шоу украинец оставил послание для общественности, в котором напомнил о событиях в нашей стране. Также Усик встретился с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

Журналисты телеканала ESPN предположили, что Усик завершит карьеру в 2025 года. В то же время наш боксер уже назвал своего следующего соперника.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усику предложили сенсационный бой за чемпионство в новой весовой категории и провести его в Украине.

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