На камеру попало, что происходит с Магучих перед стартом чемпионата мира по легкой атлетике-2026 в Польше. Видео

Знаменитая украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих готовится к старту чемипоната мира по легкой атлетике в помещении, который с 20 по 22 марта пройдет в польском Торуне. Физиотерапевт и массажист сборной Украины Владислав Пронин заснял разминку олимпийской чемпионки Парижа-2024 на Торунь-Арене.

В кадре 24-летняя днепрянка совершает пробежку по беговой дорожке вместе с украинским спринтером Олегом Кукотой, который установил рекорд на прошедшем чемпионате Украины.

Ярослава Магучих проводит нынешний сезон в статусе безоговорочного лидера мировых прыжков в высоту.

В этом году она выступает стабильно, практически на каждом старте штурмуя планку на отметке 2.00 метра и выше. Главным достижением сезона (и всей карьеры) стал исторический мировой рекорд на этапе Бриллиантовой лиги в Париже, где Ярослава взяла высоту 2.10 м, побив державшийся 37 лет рекорд Стефки Костадиновой. Также она подтвердила свой класс, завоевав золото на Олимпиаде-2024.

Что касается выступлений в Торуне (Польша), то этот город для неё особенный:

Она регулярно побеждает там на престижном турнире Copernicus Cup.

В 2021 году именно в Торуне Ярослава стала чемпионкой Европы в помещении.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля Магучих с результатом 1.96 м выиграла чемпионат Украины по легкой атлетике в закрытых помещениях. Соревнование состоялось в Легкоатлетическом манеже Киевской городской школы высшего спортивного мастерства.

