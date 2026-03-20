Мир откладывается, пока пылает Ближний Восток: переговорный процесс трещит, а Россия выигрывает время и повышает ставки. Интервью с Мережко

Война на Ближнем Востоке, в частности, обострение вокруг Ирана, резко изменила геополитическую оптику, в которой еще недавно центральное место занимала Украина. То, что выглядело как медленный, но системный переговорный процесс между Россией, США и Украиной, начинает рассыпаться под давлением новых кризисов. Перенос очередного раунда переговоров, фактическая пауза в работе трехстороннего формата и противоречивые сигналы из Вашингтона свидетельствуют: внимание ключевого глобального игрока смещается, а вместе с ним – и приоритеты.

На этом фоне возникает тревожное ощущение, что дипломатический трек по Украине постепенно теряет динамику и превращается в инструмент затягивания времени. Москва, традиционно играющая в длинную, получает стратегическую паузу, тогда как Киев сталкивается с риском остаться на периферии большой политики. Ближневосточный фактор фактически создает для Кремля окно возможностей: пока США концентрируются на Иране, Россия может не только избегать реального давления, но и пересматривать собственные переговорные позиции в сторону их дальнейшего усиления.

В то же время, риторика Вашингтона не демонстрирует готовности к эскалации давления на Москву. Наоборот, все чаще звучат сигналы, которые в России трактуют как подтверждение собственной силы и правоты. Это создает парадоксальную ситуацию: переговоры формально существуют, но их содержание размывается, а сам процесс все больше напоминает политическую декорацию без реального намерения достичь компромисса.

Европа в этой конфигурации также не выглядит монолитной. С одной стороны, звучат заявления о необходимости сохранения поддержки Украины, с другой – все громче обсуждаются сценарии "нормализации" отношений с Россией, возвращения к экономическому прагматизму и даже возможных территориальных компромиссов. Это лишь усиливает ощущение стратегической неопределенности.

В итоге, вопрос уже не только в том, состоится ли следующий раунд переговоров, а в том, сохранится ли сам смысл этого процесса в условиях, когда глобальная повестка дня стремительно меняется.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

– На фоне операции против Ирана Трамп не имеет желания подробно обсуждать мирный процесс по Украине, который на сегодня фактически заморожен. На ваш взгляд, война на Ближнем Востоке – это одна из ключевых причин, почему сейчас трехсторонние встречи поставлены на паузу?

– По моему мнению, это скорее не причина, а удобный повод для Трампа. Здесь следует понимать особенности его политической психологии, его мировоззрения. Он мыслит категориями быстрых побед. Если такую победу одержать не удается – он переключается на другое направление, где, как ему кажется, результат можно получить быстрее. Поэтому да, формально переговоры сейчас на паузе. Внешне это выглядит так, будто Трамп полностью сконцентрировался на Ближнем Востоке, в частности на войне в Иране, и, соответственно, уделяет меньше внимания Украине. Но дело глубже. Он уже понял – или начинает понимать – что того результата, на который он рассчитывал, просто не будет. Я имею в виду быструю сделку. И здесь есть лишь одно ключевое препятствие – позиция Кремля, которую он не желает менять с помощью давления.

Поскольку быстрой победы нет, а демонстрировать успехи нужно, Трамп, условно говоря, начинает "коллекционировать победы". Он уже насчитал их восемь – по крайней мере в собственной риторике. И сейчас он пытается добавить к этому списку еще и Иран. Хотя даже если он переключил внимание на Ближний Восток, это не значит, что некому заниматься украинским направлением. Есть его представители – Виткофф, Кушнер. Они могли бы этим заниматься. Но несмотря на это, процесс фактически завис. И это показательно. Поэтому если бы был хотя бы минимальный прогресс – этот трек продолжался бы. Без всяких сомнений. Потому что Трампу нужно, чтобы это выглядело эффектно – на страницах газет, в заголовках мировых медиа. Но прогресса нет. Поэтому он ищет другую площадку для демонстрации "успеха" – Ближний Восток. Проблема в том, что и там, как мы видим, быстрого результата также не получается.

– По словам украинского президента, последние обсуждения сроков следующего раунда переговоров начали напоминать "мыльную оперу". "Американцы сказали, что готовы встретиться, но только в Америке, поскольку война и ситуация с безопасностью не позволяют им покидать США", – заявил Зеленский. Он также сообщил, что украинская делегация была готова провести встречу в Майами, Стамбуле или Вашингтоне, но РФ отклонила это предложение. В итоге – никто никуда пока так и не едет.

– Кстати, сравнение с "Санта-Барбарой" – абсолютно точное. Я хорошо помню этот бесконечный сериал 90-х – без логики, без завершения, просто процесс ради процесса. Вот сейчас происходит то же самое. Это намек на главное: эти переговоры не имеют ни содержания, ни реальной перспективы завершения. И здесь важно понимать логику Путина. Он использует любую ситуацию – в том числе, и паузу в переговорах – исключительно в своих интересах. Ему не нужен результат. Переговоры для него имеют только одну функцию – избежание санкций со стороны Трампа. Все. Это не о мире, не о договоренностях. Это о процессе, который позволяет продолжать войну, уничтожать Украину, бить по инфраструктуре – и одновременно избегать жестких решений Запада. И сейчас россияне начинают демонстративно "не находить возможности" приехать – то в Турцию, то в Швейцарию.

Почему это важно? Потому что это показывает: у них нет даже минимального желания двигаться вперед. Даже вопрос локации абсолютно второстепенный. Они и это превращают в инструмент затягивания. Потому что их стратегия проста: тянуть время и избегать санкций.

– То есть, если обобщить: Ближний Восток – это лишь повод. А реальная причина – в том, что стратегическая цель России не изменилась? Фактически – уничтожение Украины. Максимум – буферная зона без реальной государственности. И это, возможно, и есть главная причина, почему переговоры не дают результата – и, скорее всего, не дадут.

– Именно так. Когда Россия чувствует слабость – она сразу этим пользуется. И сейчас, по их мнению, они почувствовали слабость со стороны американской администрации. Раньше Путин был более осторожным. Его сдерживал фактор непредсказуемости Трампа – эта так называемая "стратегия сумасшедшего", как у Никсона во время войны во Вьетнаме. Путин не был уверен, как Трамп может повести себя. А сейчас – эта осторожность исчезла. Он решил, что Трамп теряет интерес к теме. И начал действовать значительно наглее.

– Стамбульские договоренности 2022 года больше не соответствуют нынешней ситуации в войне. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Лавров. По его словам, Россия отказывается прекратить войну, даже если Украина "признает реалии на местах" и полностью выведет войска с Донбасса. Эти новые требования Кремля – это то, о чем вы отметили – Кремль почувствовал свою силу из-за изменений в мире?

– Это о главном – Путин никогда не отказывался и не откажется от своей базовой цели: уничтожение Украины. Он действует как преступник, который понимает: единственный способ избежать ответственности – довести дело до конца. И сейчас, почувствовав, что Трамп фактически отвлекся, он начинает повышать ставки. И здесь ключевая проблема: Россия не понимает, что такое компромисс. Они не признают договоренностей, не соблюдают соглашения, не воспринимают обещания как обязательства. Если вы соглашаетесь на что-то – они сразу выдвигают новые требования. Это бесконечный процесс. И именно поэтому любая попытка "договориться посередине" с ними обречена.

Именно поэтому нет смысла вести с ними переговоры. Мы это хорошо знаем из собственного опыта – Минского процесса. Это прекрасно понимают страны Балтии, это понимает Польша. Но почему-то у наших американских партнеров и друзей эти иллюзии еще остаются. Я это называю проекцией честного человека: честный человек думает, что и окружение такое же. Но, к сожалению, на международной арене это не работает.

Возможно, Трамп исходит из логики: если я верю в компромисс, то и Путин имеет границы аппетитов. Но на самом деле эти аппетиты безграничны. Единственный способ коммуникации с Путиным и Россией – это сила, постоянное давление и решимость. Любые компромиссы не работают, потому что сразу появляются новые, еще более абсурдные требования. Это и есть суть политики умиротворения – исторически доказана ее ошибочность. Если вы уступаете агрессору, думая, что он остановится, – нет, он не остановится. Его останавливает только сила. Это ключевой урок ХХ века, который следовало бы усвоить.

– Относительно настроений в США. Трамп снова выразил недовольство политикой Украины, фактически сведя все к персональному фактору Зеленского: мол, проблема только в нем, а Путин якобы готов к миру. Этот тезис он повторяет с самого начала – "у Украины нет карт", "Россия побеждает". И, кстати, эти же нарративы озвучивает Тулси Габбард, которая возглавляет американскую разведку. Она прямо говорит, что Россия выиграет и будет продвигаться дальше. То есть мы видим, откуда берется эта логика.

– Прежде всего скажу откровенно: мне больно слышать такие заявления. Когда во время войны оскорбляют президента – это оскорбляет и государство, потому что президент в этот момент является его символом. Это несправедливо. Почему так происходит – однозначного ответа нет, но есть объяснения. Например, Фиона Хилл, которая работала с Трампом и хорошо знает Россию, говорит об этом как о проявлении бизнес-мышления. Трамп мыслит категориями сделок и выгоды. Но политика и бизнес – разные вещи. И Путин этим пользуется. Он фактически предлагает "сделки" – доступ к ресурсам, к Арктике, какие-то фантастические проекты на триллионы долларов. Это выглядит как попытка заинтересовать Трампа, апеллируя к его бизнес-логике. Возможно, объяснение частично в этом.

В то же время я не считаю, что все сводится к одному человеку. Внешняя политика США – это сложный бюрократический процесс, где задействованы многочисленные институции, начиная с Госдепа. И есть надежда, что там работают люди, которые руководствуются не бизнес-интересами, а национальными и геополитическими интересами США, а также ценностями, на которых базируется американское государство. Тем более, что это символический год – 250 лет Декларации независимости. И это тоже о ценностях. Я надеюсь, что эти институты смогут сдерживать попытки строить "бизнес с Россией" за счет Украины.

– Усиливает позиции России в переговорном процессе и временное ослабление санкций, которое предложил Трамп. Канцлер Германии Мерц это решение резко раскритиковал, как и в целом Европа, заявив, что это не приближает мир, а наоборот – усиливает агрессию Путина.

– Я полностью согласен с этой оценкой. Во-первых, это опасный прецедент. Санкции сложно ввести, но еще сложнее вернуть их обратно после ослабления. Во-вторых, Путин воюет до тех пор, пока имеет финансовый ресурс. А эти решения фактически дают ему деньги на войну. Это прямое усиление его военной машины и отсрочка мира. И даже по логике самого Трампа – это контрпродуктивно, если он действительно хочет быстрого завершения войны. Называют разные цифры, но даже 10 миллиардов долларов – это огромный ресурс для ведения войны. И в итоге это означает новые удары, новые разрушения и новые жертвы среди гражданского населения Украины. Вот реальная цена таких решений.

– Есть угрожающие заявления из Европы. Переговоры по Украине приближаются к "моменту истины", который может заставить Киев принять уступку территории Москве. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб. По его мнению, Европе, возможно, придется де-факто признать потенциальные территориальные уступки со стороны Украины в пользу России. Кроме того, накануне саммита в Брюсселе звучали заявления о необходимости "нормализации" отношений с Москвой, возвращения к дешевым энергоносителям и так далее. Не усиливает ли это переговорную позицию Кремля больше, чем любые дипломатические усилия? Как вы это оцениваете?

– Это очень тревожные сигналы. Если говорить о заявлениях президента Финляндии, то раньше они были довольно взвешенными. Его идея о том, что Европа может помочь США на Ближнем Востоке в обмен на поддержку Украины, выглядит логичной и даже перспективной.

Относительно территориальных уступок – здесь надо четко понимать: речь не может идти о юридическом признании аннексии, например, Крыма. Это невозможно ни для Украины, ни для Европы. Потому что это разрушает весь послевоенный европейский порядок, построенный на принципе нерушимости границ. Если открыть этот "ящик Пандоры" и признать, что силой можно менять границы – это создаст угрозу для всей Европы. Поэтому на это никто не пойдет. Что именно имел в виду Стубб – вопрос открытый. Возможно, речь идет о замораживании конфликта по линии фронта. Но я убежден: ни о каких официальных территориальных уступках не может быть и речи. Иначе это будет означать откат к XIX веку и фактическое обесценивание уроков двух мировых войн.

– Антониу Кошта, председатель Европейского совета, заявляет, что Европа должна быть готова подхватить переговорный процесс, если США отойдут. Может ли Трамп отойти от переговорного процесса? Например, отказ Европы от помощи США в Ормузском проливе может натолкнуть Трампа на мысль, что война на Украине не касается Америки?

– Мы должны исходить из норм международного права. НАТО – это оборонительный альянс, и механизм статьи 5 работает только тогда, когда одна из стран-членов подверглась нападению. В случае Ближнего Востока этого нет. Поэтому требовать автоматического привлечения НАТО – некорректно.

Может ли Трамп выйти из НАТО? Риторика была противоречивая, такие намеки звучали. Но я не думаю, что это произойдет. В то же время есть опасный период – до промежуточных выборов в США. До ноября возможны резкие, противоречивые заявления, в частности относительно трансатлантического единства. Это часть внутренней политической борьбы. Этот период нужно просто пройти. После выборов ситуация, вероятно, стабилизируется. Я не думаю, что Трамп выйдет из переговоров, но до ноября его участие может быть ограниченным или менее предсказуемым.

Поэтому я бы сказал так: примерно 70% – что не произойдет, и 30% – что такой сценарий возможен. Политика, особенно внешняя, непредсказуема. Но сами такие заявления со стороны Европы очень важны. Они нужны, чтобы у Путина не возникло иллюзии вакуума, что Украина останется один на один. Это сигнал: есть план Б, есть готовность подхватить процесс. И, кстати, Украина всегда выступала за участие Европы в переговорах – это дополнительные гарантии. Поэтому такие заявления имеют значение, даже если США не выйдут из процесса.

В общем, участие европейцев в переговорах по завершению войны в Украине – ключевой вопрос. Но сейчас я не вижу единой, консолидированной позиции европейских лидеров – Великобритании, Германии, Франции. Если бы была четкая, жесткая общая позиция с требованием участия в переговорах, это могло бы повлиять на Трампа. Но пока что звучат отдельные голоса, скорее в мягком формате. Европа говорит, но не настаивает как единый политический центр силы. И именно это является главной проблемой на сегодня.