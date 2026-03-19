Недавно было 9 дней, как ушёл из жизни тот, кого в нашей стране называли "Министром бухучета", – Валерий Николаевич Пархоменко.

Заслуженный, доктор, профессор, автор-соавтор – разве это главное? В украинском бухучете он - как Эйнштейн в физике или Ле Корбюзье в архитектуре. Чтоб было понятно даже адвокатам – Плевако.

Возможно, я не слишком серьезен для некролога, но он чересчур серьезное и не любил. Не перечислять же тупо титулы да регалии. Основатель – и достаточно.

Работая на бывшей улице Пархоменко (хотя ее уже переименовали), немного этого стеснялся. Говорил – Ну, там, где Посольство Испании (оно размещалось в том же здании, так что над подразделением Минфина реял испанский флаг).

Когда-то мы вместе проводили семинар по новому бухучету –- только был обнародован новый План счетов, и одна слушательница-главбушка грустно сказала: Ото Брежнев умер – и все поменялось!

То есть независимость самостоятельной страны, настоящие выборы, своя валюта – "то таке", а вот что Основные средства переехали со счета 01 на счет 10 – это осознавалось с трудом: лишь тогда и дошло окончательно, что умер Брежнев (чтобы понять такое мироощущение, надо быть бухгалтером).

Украине повезло, что Пархоменко осознавал и важность процесса, и неизбежность (я, например, сдуру пытался сопротивляться): кабы не он, это пришлось бы в 2014-м делать срочно – или в 2022-м очень задним числом.

Читал, между прочим, и мой журнал "Бухгалтер", чем, понятно, горжусь, хотя и говорил мне о нем шутя "ваш Мурзилка".

Пархоменко – это Эпоха. Сейчас таких не делают. Светлая память.