На АЗС стремительно подорожал бензин: какие цены выставили украинские заправки

За выходные в Украине заметно подорожал бензин А-95. В понедельник 16 марта АЗС продают его в среднем по 69,31 грн/л. что сразу на 17 коп. выше, чем было вечером пятницы 13 числа. В то же время, в экспертной среде не исключают гораздо более высокого подорожания в ближайшие дни.

Видео дня

Об общей ситуации говорится в материале delo.ua. Его авторы отмечают: до конца текущей недели (22 марта) стоимость бензина может взлететь до 75-76 грн/л.

"На динамику цен будет сильно влиять дальнейший рост или снижение цен на нефть... При базовом сценарии бензин будет дорожать", – рассказали аналитики.

При этом они подчеркнули: в опте бензин за прошедшую неделю подорожал на 2,16 грн/л – до средних 63,4 грн/л. Это, констатируется, может негативно повлиять на рынок – ведь такой рост может спровоцировать дефицит оборотных средств у его участников.

"Бензовоз раньше стоил 1,5 млн грн, а сейчас – 2,5 млн грн. Сетям не хватает финансов, чтобы закупать предварительные объемы, поэтому они вынуждены оперативно переводить рост оптовых цен на стелы АЗС... Из-за кассовых разрывов сети будут вынуждены ускорить динамику повышения цен на стелах АЗС", – объяснил основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным "Консалтинговой группы А-95", ныне крупные сети продают бензин по 65-71,99 грн/л. В частности:

Самые высокие цены выставили на заправках Grand Petrol.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, – на АЗС ZOG.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине в 2025 году было обнаружено и демонтировано 76 незаконных АЗС. А в январе 2026 года – еще 22 таких объекта. В марте же эта работа продолжилась. В частности, в Киевской области была прекращена работа сразу трех нелегальных АЗС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!