Март традиционно остается одним из самых насыщенных футбольных месяцев. Продолжаются матчи украинской Премьер-лиги, а также решающие стадии еврокубков — Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Однако особое внимание болельщиков приковано к отбору на чемпионат мира 2026 года. Уже 31 марта определятся последние европейские участники финального турнира.

Уже известны 12 европейских сборных

На данный момент путевки на чемпионат мира уже завоевали двенадцать сборных Европы: Германия, Швейцария, Шотландия, Франция, Испания, Португалия, Нидерланды, Австрия, Норвегия, Бельгия, Англия, Хорватия.Именно к ним присоединятся четыре победителя мини-турниров плей-офф, которые определятся в конце марта.

16 команд разыграют 4 путевки

За оставшиеся места на мундиале поборются шестнадцать сборных: Италия, Дания, Турция, Украина, Польша, Уэльс, Чехия, Словакия, Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия.

Команды разбиты на четыре группы плей-офф. В каждой группе пройдет по два матча: полуфиналы — 26 марта, финалы — 31 марта. Победители четырех финалов получат последние путевки на чемпионат мира. Таким образом, Европу на мундиале представят 16 сборных.

Викторина для футбольных болельщиков

Пока продолжается борьба за путевки на чемпионат мира, предлагаем проверить свои знания истории мирового футбола.

Попробуйте ответить на пять вопросов:

Сборная какой страны принимала участие во всех чемпионатах мира, включая предстоящий 23-й турнир? В каком году и в какой стране состоялся первый чемпионат мира? Сборная какой страны стала первым чемпионом мира Какие игроки киевского "Динамо" выступали на чемпионате мира 1966 года в Англии в составе сборной СССР? К чемпионату мира 1986 года, который проходил в Мексике, многие страны, среди которых Франция, Вьетнам, Болгария и другие, выпустили марки с изображением звезд футбола. Кто из футболистов СССР удостоился такой чести?? Чемпионат мира 1974 года в ФРГ признал лучшими игроками турнира двух футболистов. Кто они?

Самый прибыльный чемпионат мира

Чемпионат мира 2026 года станет самым прибыльным спортивным событием в истории. Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино. По его словам, организация рассчитывает получить около 10 миллиардов долларов дохода.

Турнир пройдет сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. Матчи примут 16 городов, а всего будет сыграно 104 встречи. Уже сейчас продано более двух миллионов билетов.

Сколько заработают сборные

Каждая из 48 команд-участниц получит минимум 9 миллионов долларов за участие. Призовые будут расти в зависимости от результатов: чемпион мира разбогатеет на 50 млн долларов, финалист — на 30 млн долларов.

Большие деньги в мировом футболе

Прибыльным оказался и клубный чемпионат мира среди 32 команд. Больше всего заработал победитель турнира — лондонский "Челси", который получил 114,6 млн долларов. Второе место по заработкам занял французский ПСЖ — 106,9 млн долларов. Третьим в данном списке стал мадридский "Реал" — 82,5 млн долларов.

Правильные ответы на викторину

Если вы проверяли свои знания, вот правильные ответы:

Сборная Бразилии — единственная команда, участвовавшая во всех чемпионатах мира. 1930 год, Уругвай. Первый чемпион мира — сборная Уругвая. Игроки "Динамо" на ЧМ-1966: Сабо, Поркуян, Серебряников, Островский. Олег Блохин. Лучшими игроками ЧМ-1974 признаны Йохан Кройфф (Голландия) и Франц Беккенбауэр (ФРГ).

Любите футбол, играйте в футбол и читайте все самое интересное о мире игры №1 на OBOZ.UA.