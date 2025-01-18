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Александр Усик завершит карьеру. ESPN опубликовал все подробности сенсационного решения, которое прогнозируется на 2025 год

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
6,5 т.
Александр Усик завершит карьеру. ESPN опубликовал все подробности сенсационного решения, которое прогнозируется на 2025 год

Авторитетный американский спортивный канал ESPN считает, что чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) завершит карьеру в 2025 году. Авторы уверены, что украинцу нечего больше доказывать, и достойных соперников для него почти не осталось – он практически зачистил верхушку тяжелого дивизиона.

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Олимпийский чемпион Лондона-2012 дважды победил Энтони Джошуа и добавил к этому две победы над Тайсоном Фьюри в прошлом году.

Это четыре победы над двумя главными звездами престижного дивизиона. После его последнего триумфа над Фьюри, Даниель Дюбуа поднялся в ринг и потребовал реванш, на который Усик, похоже, готов пойти.

Александр Усик завершит карьеру. ESPN опубликовал все подробности сенсационного решения, которое прогнозируется на 2025 год

"Но найдет ли Усик мотивацию для реванша с соперником, которого он уже доминировал и остановил джебом?" – задается вопросом обозреватель ESPN Майк Коппинджер.

В тоже время американский эксперт называет для Усика несколько интересных вариантов.

"Если Джозеф Паркер победит Дюбуа в их поединке 22 февраля за титул чемпиона мира IBF, то Саша сможет встретиться с Паркером за титул, который у него отобрали, чтобы снова стать абсолютным чемпионом. Кроме того, есть Мартин Баколе или победитель боя Жилей Чжан – Агит Кабайел, который также пройдет в феврале", – отмечает Майк.

Александр Усик завершит карьеру. ESPN опубликовал все подробности сенсационного решения, которое прогнозируется на 2025 год

В пользу своих доводов о завершении карьеры Коппинджер приводит следующие факты:

"Усику в этом году исполняется 38 лет, он заработал девятизначные суммы за свою блестящую карьеру, а главное – он по-прежнему живет в охваченной войной Украине вместе с женой и детьми. Усик открыто высказывался о вторжении России и, возможно, может переключить свое внимание на вопросы в родной стране, как это сделали два других бывших чемпиона-тяжеловеса – Владимир и Виталий Кличко", – предполагает автор.

Александр Усик завершит карьеру. ESPN опубликовал все подробности сенсационного решения, которое прогнозируется на 2025 год

Как сообщал OBOZ.UA, сам Усик не исключает возможность во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе. Для этого он готов подраться с победителем боя между Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) и Джозефом Паркером (35-3, 23 КО), в котором британец 22 февраля будет защищать пояс Международной федерации бокса (IBF).

Александр Усик завершит карьеру. ESPN опубликовал все подробности сенсационного решения, которое прогнозируется на 2025 год

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