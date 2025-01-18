Александр Усик завершит карьеру. ESPN опубликовал все подробности сенсационного решения, которое прогнозируется на 2025 год

Авторитетный американский спортивный канал ESPN считает, что чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) завершит карьеру в 2025 году. Авторы уверены, что украинцу нечего больше доказывать, и достойных соперников для него почти не осталось – он практически зачистил верхушку тяжелого дивизиона.

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Олимпийский чемпион Лондона-2012 дважды победил Энтони Джошуа и добавил к этому две победы над Тайсоном Фьюри в прошлом году.

Это четыре победы над двумя главными звездами престижного дивизиона. После его последнего триумфа над Фьюри, Даниель Дюбуа поднялся в ринг и потребовал реванш, на который Усик, похоже, готов пойти.

"Но найдет ли Усик мотивацию для реванша с соперником, которого он уже доминировал и остановил джебом?" – задается вопросом обозреватель ESPN Майк Коппинджер.

В тоже время американский эксперт называет для Усика несколько интересных вариантов.

"Если Джозеф Паркер победит Дюбуа в их поединке 22 февраля за титул чемпиона мира IBF, то Саша сможет встретиться с Паркером за титул, который у него отобрали, чтобы снова стать абсолютным чемпионом. Кроме того, есть Мартин Баколе или победитель боя Жилей Чжан – Агит Кабайел, который также пройдет в феврале", – отмечает Майк.

В пользу своих доводов о завершении карьеры Коппинджер приводит следующие факты:

"Усику в этом году исполняется 38 лет, он заработал девятизначные суммы за свою блестящую карьеру, а главное – он по-прежнему живет в охваченной войной Украине вместе с женой и детьми. Усик открыто высказывался о вторжении России и, возможно, может переключить свое внимание на вопросы в родной стране, как это сделали два других бывших чемпиона-тяжеловеса – Владимир и Виталий Кличко", – предполагает автор.

Как сообщал OBOZ.UA, сам Усик не исключает возможность во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе. Для этого он готов подраться с победителем боя между Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) и Джозефом Паркером (35-3, 23 КО), в котором британец 22 февраля будет защищать пояс Международной федерации бокса (IBF).

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