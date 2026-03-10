Появилось видео с разговорами арбитров VAR перед скандальными решениями в матче УПЛ 'Полесье' – 'Динамо'

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола опубликовал видеозаписи из комнаты VAR с переговорами судей во время спорных эпизодов матча 19-го тура УПЛ "Полесье" – "Динамо" (1:2). В роликах показаны обсуждения отмененного гола и момента с фолом Кристиана Биловара.

На этой игре систему VAR обслуживал Денис Шурман. Главным арбитром встречи был Николай Балакин.

УАФ представила два фрагмента с изображением системы VAR и аудиозаписями разговоров арбитров в момент принятия решений.Также уточняется, что полная видеозапись матчей с переговорами судей передана клубам и комитету этики и честной игры.

Первый опубликованный эпизод связан с моментом на 21-й минуте встречи "Полесье" – "Динамо", когда был забит мяч Линдоном Эмерллахом. После проверки VAR судьи обсуждают возможный фол в атакующей фазе. Во время просмотра один из арбитров отмечает, что игрок "придержал двумя руками", после чего добавляет: "Он держит двумя руками, и игрок падает в ту сторону, куда его тянут". После анализа разных ракурсов и динамики эпизода судьи рекомендуют главному арбитру пересмотреть момент на предмет нарушения в фазе атаки.

Второй фрагмент посвящен эпизоду с защитником "Динамо" Кристианом Биловаром, который сыграл против Линдона Эмерллаху. Во время обсуждения арбитры просят показать повтор с разных камер и обращают внимание на высоту поднятой ноги и прыжок игрока. В переговорах звучит оценка: "Высоко ногами, посмотри какой прыжок", после чего один из участников уточняет, что контакт был "вскользь". По итогам просмотра VAR фиксирует завершение проверки со словами "чек комплит", подтверждая решение оставить эпизод без удаления.

Работа судейской бригады в матче вызвала публичное недовольство руководства "Полесья". Президент клуба Геннадий Буткевич призвал УАФ провести расследование действий арбитров, а глава ассоциации Андрей Шевченко сообщил об открытии служебных проверок в отношении отдельных представителей судейского корпуса.

