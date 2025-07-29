Появились фото, чем занимается Усик за границей после отказа возвращаться в Украину

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) отдыхает вместе с женой на курорте в Испании. 38-летний боксер после победы над британцем Даниелем Дюбуа улетел восстанавливаться не в Украину, а в Марбелью.

Видео дня

Екатерина Усик у себя в Instagram выложила небольшой фототчет, на котором пара романтично проводит время вместе.

Также Екатерина Михайловна похвасталась совместным снимками со старшей дочкой Елизаветой.

Напомним, что тренировочный лагерь Усика перед реваншем с британцем проходил в испанской Гандии, которую от Марбельи отделяет более 600 км.

Ранее в сети появилось короткое видео, на котором боксер вместе с женой Екатериной гуляет по улицам Марбельи, держась за руки.

Напомним, что 19 июля Усик досрочно победил Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО), нокаутировав его в пятом раунде. Этот успех вызвал бурную реакцию в российских соцсетях — вместо признания поражения украинца начали оскорблять, а некоторые даже попытались "присвоить" его победу.

Также в сети появилось видео с эмоциональной реакцией Екатерины Усик на нокаут — жена чемпиона переживала бой особенно остро. Сам Усик, комментируя будущее, отметил, что не загадывает, когда завершит карьеру. По его словам, не мотивация, а дисциплина является его главным ориентиром.

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