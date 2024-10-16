Потеряла шансы. Стали известны печальные последствия для сборной Украины по футболу после неудачного выступления в Лиги наций

Сборная Украины по футболу после неудачного выступления в первых четырех турах Лиги наций лишилась возможности попасть в первую корзину при жеребьевке квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года. Торжественная церемония состоится 13 декабря 2024 года.

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54 сборные будут разделены на 12 групп по 4–5 команд. По результатам этих игр определятся 16 команд, представляющих Европу на мировом первенстве.

Первая корзина будет сформирована из 8 лучших команд по итогам Лиги наций УЕФА в дивизионе А и 4 сборных с самым высоким рейтингом ФИФА на момент жеребьевки. Команды победившие в своих группах, автоматически получат путевки на турнир, который пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Оставшиеся 4 европейских участника ЧМ будут определены через плей-офф. Во втором этапе сыграют 12 сборных, занявших вторые места в своих группах, а также 4 лучших победителя групп Лиги наций 2024/25, не попавших на первые или вторые места в квалификации. Эти команды будут разделены на четыре плей-офф пути, по четыре сборные в каждом.

На данный момент участие в первой корзине гарантировали Франция, Испания, Англия, Бельгия, Нидерланды, Португалия, Италия и Германия. Еще 4 команды будут определены по итогам Лиги наций.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины накануне ушла от поражения в матче с командой Чехии в четвертом туре Лиги наций. Наши соперники первыми открыли счет, а украинцы хоть и бились до конца, вырвали только ничью – 1:1.

До этого 11 октября наши футболисты в третьем туре ЛН в непростом матче минимально обыграли лидера квартета группы В1 команду Грузии. При этом встреча прерывалась на 8 минут из-за проблем с электричеством на стадионе в Познани.

Напомним, что сборная Украины неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. Наша команда проиграла Албании, а затем уступила Чехии.

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