Поступок знаменитого гимнаста, сбежавшего из Украины и отказавшийся от гражданства, вызвал резкую реакцию у Харлан. Видео

Известная украинская фехтовальщица Ольга Харлан прокомментировала решение легкоатлета Ильи Ковтуна сменить гражданство Украины и выступать за Хорватию. Спортсменка призналась, что ситуация оказала на неё сильное эмоциональное воздействие.

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"Когда я впервые услышала, что он собирается сменить гражданство, то восприняла это как его личное, осознанное решение. Он раньше выступал за Украину, теперь хочет представлять другую страну — окей. Да, момент неудачный, но я не тот человек, который будет указывать, как ему жить. Назвать его предателем я не могу", — сказала Харлан.

Однако, по её словам, претензии вызывает не само решение, а высказывания Ковтуна в СМИ.

"Я видела, как Илья сказал, что там его приняли лучше, чем здесь. Это неправда. Он не был рядом, когда нас принимал Зеленский, когда нас чествовали на областном уровне. Вся Украина радовалась его "серебру", все следили за ним. Как можно после этого говорить такое? Я думаю, он сказал это не со зла, но это было неправильно", — подчеркнула Ольга в интервью Youtube-каналу "Радио Хартия".

Спортсменка добавила, что уважает любой выбор, если он сопровождается благодарностью и уважением к тем, кто поддерживал:

"Можно же было просто сказать: "Спасибо Украине, спасибо болельщикам, мне здесь было хорошо. А теперь мне классно и там — спасибо и им". Вот так было бы правильно", – подытожила наша олимпийская чемпионка.

21-летний Ковтун является одним из самых талантливых украинских спортсменов. В 2024-м, кроме олимпийского "серебра", он также завоевал три золотые медали на чемпионате Европы в Римини.

В январе стало известно, что Илья и его тренер Ирина Горбачёва подали документы на получение хорватского гражданства. В апреле спортсмен подтвердил эту информацию, добавив, что процесс оформления ещё продолжается.

Ранее в интервью OBOZ.UA тренер Ирина Горбачева отмечала, что Украина ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024. Сам Ковтун удалил из Instagram пост, посвященный поддержке Украины и ее народа.

Как сообщал OBOZ.UA, министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный выразил возмущение решением Ильи Ковтуна уйти из сборной Украины.

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