"Постеснялась бы". Поступок Навки вызвал ярость у россиян

Иск олимпийской чемпионки Татьяны Навки против Евросоюза спровоцировал волну возмущения среди российских пользователей сети. Больше всего критики вызвало требование фигуристки выплатить ей свыше 2 млн евро в качестве компенсации за материальный и моральный ущерб.

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Навка обратилась в суд ЕС, оспаривая санкции, введенные против нее в 2022 году. Она утверждает, что ограничения были наложены необоснованно, а также требует компенсацию за ущерб репутации и другие убытки.

Под публикациями о судебном разбирательстве пользователи оставили десятки язвительных комментариев. Одним из самых популярных стало сообщение: "Постеснялась бы. Ведь как сыр в масле катается. И все ей мало".

Многие усомнились в том, что фигуристка могла понести столь серьезный моральный ущерб. Комментаторы задавались вопросом, почему он оценивается более чем в 2 млн евро, и иронизировали, что деньги якобы понадобились "на новые часы мужу", намекая на супруга спортсменки Дмитрия Пескова.

Не меньше вопросов вызвал и сам факт обращения в европейский суд. Пользователи писали, что публично критиковать Запад, а затем добиваться защиты своих прав в его судебной системе выглядит лицемерно. Некоторые также предположили, что настоящей причиной иска стало желание вновь свободно ездить по Европе и посещать зарубежные курорты и бутики.

В комментариях звучали и призывы "сидеть дома", а также насмешки над требованием компенсировать ущерб репутации. Многие пользователи сошлись во мнении, что иск выглядит неуместным и лишь усилил негативное отношение к фигуристке.

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