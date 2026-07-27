Предательница Украины Навка потребовала 2 млн евро от ЕС за "моральный ущерб" из-за санкций

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка подала иск в в Общий суд Европейского союза с требованием отменить введенные против нее санкции. Уроженка Днепропетровска (ныне – Днепр) и предательница Украины также поставила условие о выплате компенсации в размере 1,9 миллиона евро.

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Об этом говорится на сайте Официального журнала ЕС. Супруга пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова в своем иске сослалась на то, что у Совета ЕС якобы не было остаточных оснований для включения ее в санкционный список. Представительница страны-агрессорки также заявила, что ограничения нарушают ее права, в том числе право на уважение семейной жизни.

Бывшая фигуристка потребовала выплатить ей 134,6 тысяч евро расходов, которые у нее ушли на юридическую помощь, а также выплатить не менее €1,9 млн в качестве компенсации за репутационный и моральный ущерб. Кроме того, Навка запросила начисление ей дополнительной тысячи евро за каждый день до вынесения судебного решения, а также проценты на эту сумму.

Отметим, что экс-спортсменка попала в санкционный список ЕС после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, Татьяна Навка вызвала волну возмущения у соотечественников после публикации фотографий с отдыха в Мурманской области.

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