После отказа Костюк: за Украины в финале ЧМ сыграет 262-я теннисистка мира

Капитан женской сборной Украины по теннису Илья Марченко объявил окончательный состав на финальную часть Кубка Билли Джинг Кинг, который называют чемпионатом мира. За команду не сыграют сразу три спортсменки, фамилии которых фигурировали в предварительном списке.

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Об этом информирует Федерация тенниса Украины на своей странице в социальной сети Facebook. "Сине-желтым" не помогут вторая ракетка страны Марта Костюк, которая получила повреждение запястья, Даяна Ястремская и Александра Олейникова по личным причинам.

Вместо них на кортах Китая сыграют Ангелина Калинина, которая занимает 48-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), и Катарина Завацкая (№262). Также цвета Украины будут защищать Элина Свитолина и Людмила Киченок.

Финальный этап Кубка Билли Джинг Кинг пройдет с 22 по 27 сентября. В четвертьфинале украинки сыграют с командой Бельгии. Отметим, что в минувшем сезоне украинская сборная впервые в истории дошла до полуфинальной стадии, где проиграла будущим победительницам соревнования итальянкам.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская теннисистка Александра Олейникова призналась, что не была вызвана в сборную по неспортивным причинам.

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