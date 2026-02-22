Пошли ва-банк. Стало известно, почему Украина завершила Олимпиаду-2026 без медалей

Сборная Украины по лыжной акробатике впервые за 12 лет завершила Олимпиаду без наград. В Милане команда сделала ставку на максимально сложные прыжки, однако риск не принес результата.

Перед стартом Игр в Италии эта дисциплина считалась одним из главных источников медалей для нашей страны. В сезоне Кубка мира награды этапов выигрывали Александр Окипнюк, Дмитрий Котовский и Ян Гаврюк, а в командном турнире украинцы подходили в статусе вице-чемпионов мира.

В квалификации спортсмены заявили элементы повышенной сложности. Ангелина Брыкина во второй попытке исполнила прыжок Back-Full-Double-Full-Full с коэффициентом 4,960 и не приземлила его, Котовский выполнил "Ураган" сложностью 5,200 и также допустил ошибку, Окипнюк прошел в мужской финал, но команда в решающем старте стала шестой.

Главный тренер сборной Энвер Аблаев пояснил, что ставка делалась на тройные сальто, поскольку лидеры мирового фристайла исполняют именно такие элементы. По его словам, было принято решение "рискнуть и пойти на тройное с четырьмя винтами", при этом Брыкина ранее не выполняла этот прыжок на снегу, а в команде рассчитывали, что достаточно "просто встать на ноги" для выхода дальше.

Сама Брыкина заявила, что риск считала оправданным: она отметила, что это был первый подобный прыжок на снегу и подчеркнула, что выбор сделан осознанно. Котовский после командного турнира сообщил, что стратегия строилась с учетом переносов стартов и ограниченного числа разминочных попыток, добавив, что решающим фактором остается выход с трамплина.

Украинские акробаты также указывали на влияние погоды и ветра, из-за которых тренировки переносились, а условия менялись по ходу соревнований. По словам Окипнюка, в финале "чуть не угадали с ветром", что повлияло на приземление, а тренер подчеркнул, что при сложившейся тактике спортсмены "просто отдали медали".

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по лыжной акробатике не вышла в суперфинал смешанных командных соревнований на Олимпиаде-2026, завершив турнир на шестой позиции. После второго и третьего прыжков команда опустилась за пределы топ-4 и лишилась шанса побороться за медали.

