В 2012 году 21-летний на тот момент Сергей Сидорчук был приглашен в "Динамо" из запорожского "Металлурга". Центральный полузащитник внушительного роста (1,88 м) отличался смелостью, выносливостью, надежной игрой в обороне. В сезоне-2013/2014 дебютант уже выходил в основном составе киевлян. За "Динамо" Сергей провел 327 матчей во всех турнирах и забил 21 мяч. В 2023 году Сидорчука пригласил в свой состав бельгийский клуб "Вестерло". Сергей – игрок сборной Украины, за который сыграл 62 матча и забил 3 мяча.

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Вот фрагменты одного из интервью, которые дал, будучи игроком "Динамо", Сергей Сидорчук.

- Сергей, вы помните тот день, когда в вашей жизни появился мяч?

- Вот этого момента точно не припомню, видимо совсем маленький был. Зато первый турнир, когда я уже занимался в ДЮСШ, запомнился хорошо. Семь лет мне было, мы играли на тырсовом покрытии, причем не по своему возрасту - соперничали с командами, составленными из игроков 1990 года рождения. Получается, мы были на год младше соперников, а в детстве это очень существенная разница. В общем, проиграли мы тогда почти все матчи, только один вничью свели.

- Слезы, наверное, в раздевалке были...

- Да, были, конечно. Проигрывать же обидно.

- Почему ваш первый тренер Виктор Трегубов сначала определил вас в оборону?

- Ну, это лучше у него спросить. Виктор Васильевич уже потом рассказывал моим родителям, что в детстве у меня было прозвище "утюжок". Видимо, все дело в том, что я не боялся стелиться в подкатах, утюжил поле, так сказать. Помню, родители купили новый спортивный костюм, прошла неделя-другая - а на коленях уже дырки. Ну и доставалась из-за этого от мамы.

- Сколько вам было лет, когда вы получили первую зарплату?

- Лет 16, когда подписал первый контракт и начал играть за вторую команду "Металлурга". Получал что-то в районе 800 гривен. Первую получку полностью отдал родителям. С самого начала решил, что так будет правильно.

- И что сказали папа с мамой?

- Похвалили, сказали, что я молодец. Думаю, им было приятно.

- В одном из интервью вы рассказывали, что в детстве страстно болели за киевское "Динамо". Какие матчи тех времен произвели наибольшее впечатление?

- Несомненно, в первую очередь, это полуфинальное противостояние с "Баварией" в Лиге чемпионов 1998/1999, когда наши в Киеве вели 3:1, но не удержали преимущество, позволив немцам сравнять счет, а в ответной игре в Мюнхене какой-то совсем уж неимоверный гол забил Марио Баслер. Еще отпечатался в памяти акробатический трюк Георгия Деметрадзе в поединке групповой стадии против той же "Баварии", только в следующем сезоне. Он отличился эффектным ударом в падении через себя, и Киев выиграл - 2:0. Тогда "Динамо" набрало 10 очков, но в плей-офф, увы, не вышло.

- У каждого мальчишки есть свои кумиры. Игра кого из динамовцев вам больше всего нравилась?

- У меня была футболка Сергея Реброва. На базаре купил (смеется). Она даже не игровая была - обычная темная футболка с портретом Реброва на груди. Но все равно носил ее с гордостью.

- Переходя в "Динамо", рассчитывали, что так быстро попадете в основную обойму столичного клуба?

- Если честно, думал, что придется в дубле дольше играть. Но я же работал и старался доказать тренерам, что достоин места в основном составе. Не обошлось и без стечения обстоятельств. Кто-то из ребят травму получил, кто-то - дисквалификацию заработал. Вот и дошла до меня очередь.

- Дебютный гол за "Динамо", забитый в ворота "Черноморца", запомнился?

- Голу, конечно, радовался, только недолго. Мы же тот матч проиграли...

- Какой была первая мысль, когда узнали, что вас пригласили в сборную Украины?

- Это был большой и приятный сюрприз. Конечно, я отдавал себе отчет, что вызов в сборную на данном этапе - это, скорее, аванс. Но, как и для любого другого футболиста, это для меня было очень важное событие. Играть в сборной – это же мечта.