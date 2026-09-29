Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчеты

Сборная Украины по футболу в 2026 году проведет семь официальных матчей. В марте команда Сергея Реброва проиграла полуфинальный поединок плей-офф квалификации к чемпионату мира в США, Канаде и Мексике представителям Швеции и не смогла пробить на мундиаль. После этого наставник был отправлен в отставку, а его место занял итальянец Андрем Мальдера.

Это означает, что "сине-желтые" вновь пропускают крупный турнир, а осень стартовали в очередном розыгрыше Лиги наций. В третий раз подряд украинцы играют в дивизионе В, где их соперниками стали Грузия, Северная Ирландия и Венгрия.

Футболісти збірної України Источник: УАФ

Андреа Мальдера

КАЛЕНДАРЬ СБОРНОЙ УКРАИНЫ ПО ФУТБОЛУ В 2026 ГОДУ

ЧМ-2026. Плей-офф отбора

26 марта, 21:45. Украина – Швеция – 1:3 / ОТЧЕТ

Товарищеские матчи

31 марта, 21:45. Украина – Албания – 1:0 / ОТЧЕТ

31 мая, 18:30. Украина – Польша – 2:0 / ОТЧЕТ

7 июня, 19:30. Дания – Украина – 2:1, матч остановлен на 65-й минуте / ОТЧЕТ

Лига наций

25 сентября, 21:45. Венгрия – Украина – 0:1 / ОТЧЕТ

28 сентября, 19:00. Грузия – Украина – 0:0 / ОТЧЕТ

2 октября, 21:45. Украина – Северная Ирландия

5 октября, 21:45. Украина – Венгрия

14 ноября, 21:45. Северная Ирландия – Украина

17 ноября, 21:45. Украина – Грузия

Календар збірної України в Лізі націй Источник: УЄФА

Вболівальники збірної України Источник: УАФ

Украина лишь один раз в своей истории принимала участие в мировом футбольном первенстве. На ЧМ-2006 в Германии "сине-желтые" дошли до четвертьфинала, где проиграли будущим победителям итальянцам. Кроме того, наша команда никогда не проходила стыковые матчи в отборах к мундиалям.

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