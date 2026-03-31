Украина смогла обыграть Албанию. Видео

Сборная Украины по футболу обыграла команду Албании в товарищеском матче. Поединок на испанском стадионе а стадионе "Сьюдад де Валенсия" завершился со счетом 1:0.

Первый тайм прошёл с заметным преимуществом Украины по моментам. Яремчук несколько раз оказывался в выгодных позициях, но не попадал в створ, а когда забыл гол, то его отменили из-за офсайда. Опасность создавали Волошин и Гуцуляк, однако Стракоша и защитники Албании удержали нулевой счёт до перерыва.

Счёт был открыт на 46-й минуте: подача Михайличенко с левого фланга прошла к Гуцуляку, который замкнул передачу головой в ближний угол.

После гола Албания провела замены и попыталась добавить в атаке, но моменты оставались ограниченными.

Во втором тайме Украина продолжила действовать первым номером, периодически отвечая на атаки соперника. На 58-й минуте опасный дальний удар Лячи был отражён вратарём, сохранившим преимущество. В концовке встречи игра в основном проходила в контроле Украины с редкими попытками давления со стороны Албании.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу провела первый тайм этой игры практически без поддержки украинских болельщиков. Группа ультрас United Ukraine провела акцию протеста.

Центральный сектор за воротами испанского стадиона "Сьюдад де Валенсия" прошла при пустой главной фанатской трибуне. За воротами пришедшие зрители развернули плакат "Какая игра, такая и поддержка".

