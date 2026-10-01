Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звіти
Україна виступає в Лізі націй
Збірна України з футболу 2026 року проведе сім офіційних матчів. У березні команда Сергія Реброва програла півфінальний поєдинок плей-оф кваліфікації до чемпіонату світу в США, Канаді та Мексиці представникам Швеції і не змогла пробитися на мундіаль. Після цього наставника відправили у відставку, а його місце зайняв італієць Андрем Мальдера.
Це означає, що "синьо-жовті" знову пропускають великий турнір, а восени розпочали черговий розіграш Ліги націй. Втретє поспіль українці грають у дивізіоні В, де їхніми суперниками стали Грузія, Північна Ірландія та Угорщина.
Футболісти збірної України
Джерело: УАФ
Андреа Мальдера
КАЛЕНДАР ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ З ФУТБОЛУ У 2026 РОЦІ
ЧС-2026. Плей-оф відбору
26 березня, 21:45. Україна – Швеція – 1:3 / ЗВІТ
Товариські матчі
31 березня, 21:45. Україна – Албанія – 1:0 / ЗВІТ
31 травня, 18:30. Україна – Польща – 2:0 / ЗВІТ
7 червня, 19:30. Данія – Україна – 2:1, матч зупинено на 65-й хвилині / ЗВІТ
Ліга націй
25 вересня, 21:45. Угорщина – Україна – 0:1 / ЗВІТ
28 вересня, 19:00. Грузія – Україна – 0:0 / ЗВІТ
2 жовтня, 21:45. Україна – Північна Ірландія
5 жовтня, 21:45. Україна – Угорщина
14 листопада, 21:45. Північна Ірландія – Україна
17 листопада, 21:45. Україна – Грузія
Календар збірної України в Лізі націй
Джерело: УЄФА
Вболівальники збірної України
Джерело: УАФ
Україна лише одного разу в своїй історії брала участь у світовій футбольній першості. На ЧС-2006 у Німеччині "синьо-жовті" дійшли до чвертьфіналу, де програли майбутнім переможцям італійцям. Крім того, наша команда ніколи не проходила стикові матчі у відборах до мундіалів.
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