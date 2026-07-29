"Полесье", играя в большинстве, пропустило гол и вылетело из еврокубков. Видео

Житомирское "Полесье" завершило выступление в Лиге конференций, уступив датскому "Копенгагену" (1:2) и по сумме двух матчей второго квалификационного раунда – 3:5. Украинская команда почти весь второй тайм ответной встречи играла в большинстве, однако не смогла воспользоваться численным преимуществом и пропустила еще один мяч.

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Ответный матч, который состоялся 29 июля в Копенгагене, завершился победой хозяев со счетом 2:1. Первый гол на 27-й минуте с пенальти забил Мохамед Эльюнусси.

Одиннадцатиметровый был назначен после нарушения Георгия Майсурадзе, который перед стартовым свистком заменил в составе Эдуарда Сарапия.

Сразу после перерыва "Копенгаген" остался вдесятером. На 46-й минуте защитник Дзунносуке Судзуки получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

Несмотря на численное преимущество, команда Руслана Ротаня не смогла сократить отставание. Более того, на 61-й минуте Роберт Силва забил второй мяч датского клуба.

Гол престижа житомирский клуб оформил на 93-й минуте.

Первая встреча, состоявшаяся 23 июля в Кошице, завершилась результативной ничьей 3:3. За "Полесье" отличились Игорь Краснопир, Олег Федор и Александр Филиппов, а в составе "Копенгагена" дубль оформил Роберт, еще один гол забил Эмиль Мадсен.

По итогам двух матчей "Копенгаген" победил с общим счетом 5:3 и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций. "Полесье" завершило выступление в еврокубках сезона 2026/27.

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