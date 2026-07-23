"Полесье" с Усиком на трибунах устроило сумасшествие в Лиге конференций. Видео

Житомирское "Полесье" выдало один из самых зрелищных матчей стартовой стадии еврокубков, сыграв вничью с датским "Копенгагеном" в первом поединке второго квалификационного раунда Лиги конференций. Команда Руслана Ротаня дважды выходила вперед, уступала в концовке, но сумела спастись благодаря голу на 88-й минуте.

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Встреча, состоявшаяся 23 июля на "Кошицкой футбольной арене" в Словакии, завершилась со счетом 3:3.

Гости открыли счет уже на 4-й минуте. Роберт мощным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в верхний угол ворот Георгия Бущана. Однако ответ "Полесья" последовал практически сразу: спустя две минуты Александр Назаренко выиграл верховую борьбу и сбросил мяч на Игоря Краснопира, который головой восстановил равновесие.

На 36-й минуте житомиряне воспользовались ошибкой обороны соперника. Александр Андриевский вывел на ударную позицию Олега Федора, и тот точно пробил, сделав счет 2:1.

После перерыва "Копенгаген" вновь перехватил инициативу. На 54-й минуте Роберт оформил дубль, а за семь минут до конца основного времени Мадсен точным ударом в нижний угол вывел датчан вперед.

На 88-й минуте вышедший на замену Александр Филиппов замкнул передачу Владислава Велетня и принес "Полесью" ничью – 3:3.

На трибунах за игрой наблюдал чемпион мира по боксу Александр Усик, который занимает должность первого вице-президента житомирского клуба и активно поддерживал команду.

Позже Александр спустился в раздевалку команды, где эмоционально поблагодарил футболистов за самоотдачу и призвал их действовать смелее в ответной встрече.

"Каждый, кто получает такой шанс, иногда испытывает волнение, и это нормально. Но у этой команды огромный потенциал. Нужно быть смелее и увереннее в себе. Вы способны на гораздо большее. Не сомневайтесь в своих силах – вы настоящие волки. Сегодня была отличная игра и невероятные эмоции. Я как спортсмен понимаю, что вы можете побеждать такие команды. Во втором тайме в какой-то момент немного сбавили, но это поправимо. Спасибо вам", – сказал боксер игрокам.

Ответный матч состоится 29 июля в Копенгагене на стадионе "Паркен". Победитель двухматчевого противостояния выйдет в следующий квалификационный раунд, где встретится с сильнейшим в паре "Дебрецен" (Венгрия) – "Пюник" (Армения).

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