'Поклонник российского': в Словении раскрыли правду о президенте УЕФА

Президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин мечтает о скорейшем возвращении российских команд в международные турниры. Словенский функционер старается продавить решение о восстановлении представителей страны-агрессорки в соревнованиях.

Видео дня

Об этом в интервью пропагандистскому порталу Чемпионат.com заявил президент словенского "Целе" Валерий Колотило. Россиянин назвал "жизненно необходимым" возвращение команд из РФ в европейский и мировой футбол, а также выразил надежду на то, что "в ближайшее время все изменит".

"Президент УЕФА, словенец Александер Чеферин – большой поклонник российского футбола. Он делает больше, чем может, чтобы вернуть российский футбол на европейскую арену. Все очень надеются, что в ближайшее время все изменится. Мы заложники этой ситуации. Возвращение очень важно, и для нас жизненно необходимо. Мы все надеемся, что скоро будет, как раньше, и даже лучше. Но к этому моменту нужно быть готовым. Российские клубы должны понимать, что останавливаться нельзя, несмотря на отсутствие международной практики. То же самое касается и сборной России", – сказал Колотило.

Ранее стало известно, что УЕФА выплатил почти 11 миллионов евро России за последние три года из так называемого фонда солидарности, задержав или отменив поддержку украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, президент УЕФА Александер Чеферин выразил сожаление из-за того, что не удалось вернуть к соревнованиям российские юношеские команды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!