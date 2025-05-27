"Думают, что мы ненавидим нацию": президент УЕФА пожалел "российских детей" из-за отстранения

Президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин выразил сожаление из-за того, что не удалось вернуть к соревнованиям российские юношеские команды. Словенский функционер отметил, что решение об этом столкнулось с "политическим давлением" на многие национальные федерации.

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Об этом Чеферин заявил в интервью немецкому изданию Kicker, о чем пишет портал O Jogo. Глава европейского футбола выразил циничное мнение о том, что российские юноши и девушки даже не могут голосовать за диктатора Владимира Путина, ни слова не сказав об украинцах. Президент УЕФА также исключил допуск взрослых команд из РФ до завершения войны.

"Во-первых, это дети. Они не могут голосовать. Во-вторых, они растут в страхе и ненависти. Если бы они приехали к нам, они бы поняли, что они не плохие люди. Сейчас они думают, что мы их ненавидим, они думают, что мы ненавидим нацию. У меня нет ненависти ни к одной нации. Некоторые федерации находились под таким политическим давлением, что они боялись. Но, очевидно, ничего не изменится в отношении российских взрослых команд, пока не закончится война. Печально, что мы настолько узколобые, что даже детям не позволяем играть", – сказал Чеферин.

Ранее росСМИ уверяли в том, что УЕФА якобы готовится вернуть россиян в свои турниры уже с будущего сезона на особых и максимально негативных для Украины условиях. Однако окончательное решение отложили до второй половины лета.

Как сообщал OBOZ.UA, российские журналисты назвали девять страны, которые выступают категорически против возвращения команд из страны-агрессора в турниры УЕФА.

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