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"Думают, что мы ненавидим нацию": президент УЕФА пожалел "российских детей" из-за отстранения

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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Алекcандер Чеферин

Президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин выразил сожаление из-за того, что не удалось вернуть к соревнованиям российские юношеские команды. Словенский функционер отметил, что решение об этом столкнулось с "политическим давлением" на многие национальные федерации.

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Об этом Чеферин заявил в интервью немецкому изданию Kicker, о чем пишет портал O Jogo. Глава европейского футбола выразил циничное мнение о том, что российские юноши и девушки даже не могут голосовать за диктатора Владимира Путина, ни слова не сказав об украинцах. Президент УЕФА также исключил допуск взрослых команд из РФ до завершения войны.

"Думают, что мы ненавидим нацию": президент УЕФА пожалел "российских детей" из-за отстранения
"Думают, что мы ненавидим нацию": президент УЕФА пожалел "российских детей" из-за отстранения

"Во-первых, это дети. Они не могут голосовать. Во-вторых, они растут в страхе и ненависти. Если бы они приехали к нам, они бы поняли, что они не плохие люди. Сейчас они думают, что мы их ненавидим, они думают, что мы ненавидим нацию. У меня нет ненависти ни к одной нации. Некоторые федерации находились под таким политическим давлением, что они боялись. Но, очевидно, ничего не изменится в отношении российских взрослых команд, пока не закончится война. Печально, что мы настолько узколобые, что даже детям не позволяем играть", – сказал Чеферин.

"Думают, что мы ненавидим нацию": президент УЕФА пожалел "российских детей" из-за отстранения

Ранее росСМИ уверяли в том, что УЕФА якобы готовится вернуть россиян в свои турниры уже с будущего сезона на особых и максимально негативных для Украины условиях. Однако окончательное решение отложили до второй половины лета.

"Думают, что мы ненавидим нацию": президент УЕФА пожалел "российских детей" из-за отстранения

Как сообщал OBOZ.UA, российские журналисты назвали девять страны, которые выступают категорически против возвращения команд из страны-агрессора в турниры УЕФА.

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