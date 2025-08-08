УЕФА отказался поддержать украинцев из-за "зоны военных действий" и заплатил россиянам

Европейский футбольный союз (УЕФА) выплатил почти 11 миллионов евро России за последние три года из так называемого фонда солидарности, направленного на поддержку здоровой конкуренции в национальных чемпионатах. При этом представителям Украины задержали транши или вовсе их заморозили из-за того, что регионы страна находится "в зоне военных действий".

Об этом пишет авторитетное британское издание The Guardian. Согласно расследованию его журналистов, Российский футбольный союз (РФС) получил от УЕФА 10,8 млн евро после того, как РФ начала полномасштабную войну против Украины. Несмотря на отстранение от евротурниров, представители страны-агрессорки продолжили получать выплаты из Ньона.

В то же время представители пяти украинских клубов, включая одесский "Черноморец" и харьковский "Металлист-1925", пожаловались на то, что УЕФА отказал им в поддержке.

"Формулировка, используемая в отношении "зоны военных действий", нам совершенно не ясна и не соответствует действительности. Зона военных действий, а точнее, зона военной агрессии России, – это не отдельный регион нашей страны, а вся Украина", – прокомментировал в украинских клубах.

Отметим, что УЕФА выплачивает странам солидарные выплаты для того, чтобы клубы, которые не пробились в континентальные турниры, могли поддерживать конкуренцию с участниками еврокубков, так как последние получают призовые и пополняют бюджет.

