Поединок Украины за 'золото' Олимпиады-2024. Где и когда смотреть финал женской шпаги. Расписание трансляций

Женская сборная Украины сразится с командой Южной Кореи в финале Олимпиады-2024 в командном турнире по фехтованию на сабле. Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова (запасная) будут пытаться выбороть первую золотую награду для нашей страны на Играх в Париже.

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Начало схватки за медаль 3 августа в 21:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок Украина - Южная Корея можно будет посмотреть на платформе "Суспильне Спорт" и региональных каналах "Суспильного", которые доступны в медиасервисе Megogo и в цифровом эфирном телевидении T2.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские саблистки в 1/4 финале победили команду Италии 45:37.

29 июля Харлан одержала фантастическую победу в поединке за бронзовую медаль Олимпийских игр 2024 года, которые в эти дни проходят в Париже. В противостоянии с представительницей Южной Кореи Чой Сэбин 33-летняя уроженка Николаева совершила камбэк – 15:14

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