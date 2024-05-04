Почти самый быстрый в истории. В АПЛ забит гол за 9 секунд. Видео

Полузащитник "Борнмута" Филип Биллинг вошел в историю английской Премьер-лиги (АПЛ), отличившись скоростным голом в ворота лондонского "Арсенала". 27-летний футболист сборной Дании забил на 10-й секунде поединка 26-го тура.

Сразу же после стартового свистка гости разыграли молниеносную комбинацию, в несколько передач пробежав половину поля. Завершал атаку Биллинг, сделав это великолепном стиле.

Мяч пересек линию ворот, когда прошло 9,11 секунды с начала встречи. Это стало вторым быстрейшим голом в истории чемпионата. Первое место занимает Шейн Лонг в 2019-м. Форвард "Саутгептона" огорчил "Уотфорд" на 7,69 секунды.

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