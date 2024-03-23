Новый мировой рекорд. Забит самый быстрый гол в истории футбола. Видео

Австрийский полузащитник Кристоф Баумгартнер установил новый мировой рекорд по самому быстрому голу в истории международного футбола на уровне сборных. 24-летний хавбек "Лейпцига" смог поразить ворота команды Словакии в товарищеском матче через 6 секунд после стартового свистка.

Баумгартнер получил мяч в центральном круге, протащил его половину поля и нанес несильный, но точный "выстрел" в левый нижний угол. Вратарь прекрасно видел момент удара, но ничего сделать не смог.

Таким образом лидер сборной Австрии побил рекорд Лукаса Подольски за сборную Германии против Эквадора в 2013 году. Тогда от начала матча до гола прошло 9 секунд.

Поединок Австрия – Словакия завершился со счетом 2:0. Второй гол на 82-й минуте закатил Андреас Вайман.

20 февраля полузащитник "Кройдона" Райан Холл забил гол за 2,31 секунды, что стало самым быстрым взятием ворот в истории футбола.

Клуб выступает в Восточной футбольной лиге южных графств — десятый уровень в системе английских лиг. 17 февраля "Кройдон" встречался с командой "Кокфостерс" в полуфинале London Senior Trophy.

Напомним, что сейчас быстрейший гол на планете, внесенный в Книгу рекордов Гиннеса принадлежит Рикардо Оливейре. В 1998 году форварду "Рио-Негро Кэпитал" хватило 2.8 секунды, чтобы открыть счет в матче против "Сориано Интериор".

Как сообщал OBOZ.UA, 18 августа сербский нападающий футбольного клуба "Зальцбург" Петар Ратков стал автором самого быстрого гола в истории чемпионата Австрии. 20-летний уроженец Белграда открыл счет в игре против "Блау-Вайсс Линца" уже на 5-й секунде.

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