В Англии забит самый быстрый гол в истории футбола. Видео

Полузащитник "Кройдона" Райан Холл забил гол за 2,31 секунды, что стало самым быстрым взятием ворот в истории футбола. Клуб выступает в Восточной футбольной лиге южных графств — десятый уровень в системе английских лиг. 17 февраля "Кройдон" встречался с командой "Кокфостерс" в полуфинале London Senior Trophy.

После стартового свистка Холл сразу пробил в сторону ворот. Голкипер гостей был не готов к таком развитию атаки и не справился с ударом.

У себя в соцсетях "Кройдон" обратился к представителям Книги рекордов Гиннеса с просьбой зафиксировать новый мировой рекорд.

"Наконец-то мы получили видео, на котором Райан Холл забивает первый гол "Кройдона" в матче против "Кокфостерс". Время гола составило 2,31 секунды, что, как мы понимаем, является самым быстрым голом в футболе. Книга Гиннесса, вы можете подтвердить это?" - заявил клуб в социальных сетях.

Пресс-служба Книги сразу же отреагировала в комментариях.

Отметим, что в итоге встреча завершилась со счетом 3:0 и "Кройдон" впервые за 15 лет смог выйти в финал турнира.

Напомним, что сейчас быстрейший гол на планете, внесенный в Книгу рекордов Гиннеса принадлежит Рикардо Оливейре. В 1998 году форварду "Рио-Негро Кэпитал" хватило 2.8 секунды, чтобы открыть счет в матче против "Сориано Интериор".

Как сообщал OBOZ.UA, 18 августа сербский нападающий футбольного клуба "Зальцбург" Петар Ратков стал автором самого быстрого гола в истории чемпионата Австрии. 20-летний уроженец Белграда открыл счет в игре против "Блау-Вайсс Линца" уже на 5-й секунде.

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