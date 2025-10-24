'Пишет, как ужасен Запад, но приезжает': австрийский лыжник высмеял и поставил на место чемпионку ОИ из РФ

Австрийский лыжник Мика Фермойлен показательно пристыдил российскую олимпийскую чемпионку Веронику Степанову, которая рьяно работает на кремлевскую пропаганду. 26-летний спортсмен, в частности, высмеял представительницу РФ за то, что она повторяет нарративы об "ужасном Западе", но регулярно проводит тренировочные сборы в Европе.

Об этом Фермойлен рассказал в интервью порталу Odds.ru, вспоминая о своей встрече со Степановой на трассе в Рамзау. По его словам, с началом войны в Украине россиянка, чей интеллект сравнивают со стиральной машиной, превратилась в оголтелую Z-патриотку.

"Там, откуда я родом, свобода слова – одно из основополагающих прав, и, будучи публичным человеком, я обязан высказывать свое мнение. Когда Вероника Степанова приезжает в мой родной город, а затем пишет в Telegram о том, как якобы ужасен Запад, я не могу не задаться вопросом: если все действительно так плохо, зачем вообще сюда приезжать? Никто не заставляет ее тренироваться в Рамзау", – сказал Фермойлен.

Накануне Степанова отметилась эпичным прогибом перед диктатором Владимиром Путин, отказавшись ради него участвовать в международных турнирах в "нейтральном статусе". В феврале 24-летняя лыжница родила ребенка от 54-летнего заместителя Маргариты Симоньян на пропагандистском канале Russia Today.

Как сообщал OBOZ.UA, известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова закатила истерику из-за условий допуска россиян к ОИ-2026.

