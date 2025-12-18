УкраїнськаУКР
Легендарный чемпион NASCAR погиб вместе с женой и детьми, разбившись в авиакатастрофе. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
2,4 т.
Легендарный американский автогонщик Грег Бифл погиб в авиакатастрофе в Северной Каролине. Принадлежащий ему самолет Cessna C-550 разбился при посадке в региональном аэропорту Стейтсвилла 18 декабря около 10:15 утра по местному времени в условиях плохой погоды. На борту было шесть человек, включая самого Бифла (55), его жену Кристину, дочь Эмму (14) и сына Райдера (5).

Гарретт Митчелл, известный по своему популярному YouTube-каналу под псевдонимом Cleetus McFarland сообщил в Facebook, что все погибли.

По словам Митчелла, семья направлялась к нему, чтобы провести вместе день. Ютубер является близким другом бывшего пилота NASCAR.

Конгрессмен США от девятого округа Северной Каролины Ричард Хадсон также сообщил о гибели Биффла и его семьи в публикации в соцсетях во вторник днем. Он назвал их "друзьями, которые прожили жизнь, помогая другим", отметив, что семья Биффлов "выполнила сотни гуманитарных вылетов" после урагана Хелена.

Офис шерифа округа Айределл подтвердил факт гибели людей, сообщает WSOC-TV, однако не уточнил число жертв и их личности.

Согласно данным FAA, самолет Cessna C550 с бортовым номером N257BW зарегистрирован на компанию с ограниченной ответственностью GB Aviation Leasing. Данные полета показывают, что самолет взлетел из аэропорта Стейтсвилла и почти сразу же вернулся, пытаясь совершить посадку.

Сообщается, что видеозапись, сделанная на месте крушения, запечатлела горящие обломки самолета с бортовым номером, который, предположительно, совпадает с указанным.

Грег Бифл, известный под прозвищем "Бифф", был одним из самых титулованных американских гонщиков NASCAR своего поколения. Он стал чемпионом NASCAR Craftsman Truck Series в 2000 году и выиграл титул NASCAR Busch Series в 2002-м, ранее в обоих сериях получив награду "Новичок года". Бифл вошел в число немногих пилотов в истории, кому удалось завоевать чемпионские титулы сразу в двух национальных дивизионах NASCAR.

В высшей серии NASCAR, ныне известной как Cup Series, Бифл выступал за команду Roush Racing с 2003 по 2016 год. За это время он одержал 19 побед, был одним из лидеров сезона-2005, когда выиграл шесть гонок и занял второе место в общем зачете, а также регулярно боролся за места в плей-офф. Он стал одним из немногих гонщиков, побеждавших во всех трех ключевых сериях NASCAR.

После завершения полноценной карьеры Бифл периодически возвращался на трассу, выигрывал гонку Truck Series в 2019 году и участвовал в других автоспортивных проектах.

