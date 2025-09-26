Известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова впала в настоящую истерику из-за условий допуска россиян к ОИ-2026 в Милане. Представительница РФ возмутилась решению Международного олимпийского комитета (МОК) действовать по той же схеме, что и в Париже-2024, когда атлеты из страны-агрессорки участвовали в турнире только в индивидуальных соревнованиях.

Об этом Тарасова заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина и ярая фанатка захватнической войны России против Украины пожаловалась, что спортсменов из РФ никто не защищает от якобы несправедливых санкций.

"Когда нас начнут защищать? Когда? Нужно серьезно думать, что делать дальше. Кто может выиграть Олимпиаду – тот должен ехать, а кто на 5-7-е места только претендует, может быть, и смысла нет. А без русского хоккея это вообще что за Олимпиада?" – сказала Тарасова.

Напомним, Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о том, что вместо мужской и женской сборных России на ОИ-2026 выступят французы. Эта команда обыграла Украину в отборе на Игры. На Олимпиаде соперниками "галльских петухов" в мужском турнире станут Канада, Швейцария и Чехия, а девушки сыграют с Японией, Швецией, Германией и Италией. Напомним, на ЧМ-2025 сборная Франции показала провальные результаты и вылетела из элитного дивизиона.

Российские хоккеисты впервые не выступят на Олимпийских играх. До этого из восьми турниров они сумели победить в одном – в 2018-м году, в котором не выступали ведущие игроки топ-сборных, представители страны-агрессора в финале лишь в дополнительное время сломили сопротивление команды Германии.

Как сообщал OBOZ.UA, министр спорта России Михаил Дегтярев оскорбительно высказался в адрес Международного союза биатлонистов (IBU), назвав его руководство отмороженными.

