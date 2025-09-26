УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Когда нас начнут защищать? Когда?" В России закатили истерику из-за решения МОК по Олимпиаде-2026

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,0 т.
'Когда нас начнут защищать? Когда?' В России закатили истерику из-за решения МОК по Олимпиаде-2026

Известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова впала в настоящую истерику из-за условий допуска россиян к ОИ-2026 в Милане. Представительница РФ возмутилась решению Международного олимпийского комитета (МОК) действовать по той же схеме, что и в Париже-2024, когда атлеты из страны-агрессорки участвовали в турнире только в индивидуальных соревнованиях.

Видео дня

Об этом Тарасова заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина и ярая фанатка захватнической войны России против Украины пожаловалась, что спортсменов из РФ никто не защищает от якобы несправедливых санкций.

"Когда нас начнут защищать? Когда?" В России закатили истерику из-за решения МОК по Олимпиаде-2026
Олимпийские кольца.

"Когда нас начнут защищать? Когда? Нужно серьезно думать, что делать дальше. Кто может выиграть Олимпиаду – тот должен ехать, а кто на 5-7-е места только претендует, может быть, и смысла нет. А без русского хоккея это вообще что за Олимпиада?" – сказала Тарасова.

"Когда нас начнут защищать? Когда?" В России закатили истерику из-за решения МОК по Олимпиаде-2026

Напомним, Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о том, что вместо мужской и женской сборных России на ОИ-2026 выступят французы. Эта команда обыграла Украину в отборе на Игры. На Олимпиаде соперниками "галльских петухов" в мужском турнире станут Канада, Швейцария и Чехия, а девушки сыграют с Японией, Швецией, Германией и Италией. Напомним, на ЧМ-2025 сборная Франции показала провальные результаты и вылетела из элитного дивизиона.

"Когда нас начнут защищать? Когда?" В России закатили истерику из-за решения МОК по Олимпиаде-2026
"Когда нас начнут защищать? Когда?" В России закатили истерику из-за решения МОК по Олимпиаде-2026

Российские хоккеисты впервые не выступят на Олимпийских играх. До этого из восьми турниров они сумели победить в одном – в 2018-м году, в котором не выступали ведущие игроки топ-сборных, представители страны-агрессора в финале лишь в дополнительное время сломили сопротивление команды Германии.

Как сообщал OBOZ.UA, министр спорта России Михаил Дегтярев оскорбительно высказался в адрес Международного союза биатлонистов (IBU), назвав его руководство отмороженными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!