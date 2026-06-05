Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков цинично возмутился бойкоту со стороны украинских спортсменов национальных символов страны-агрессорки. В частности, приспешник диктаторского режима Владимира Путина раскритиковал гимнасток Софию Краинскую и Варвару Чубарову, который закрыли лица руками и надели наушники в момент, когда на юниорском ЧЕ звучали гимны РФ и РБ.

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Об этом Песков заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Представитель российского террористического государства, которое продолжает вести преступную войну ради уничтожения Украины, потребовал от спортсменов из нашей страны "уважать победителей".

"Зря они это делают, надо уважать победителей", – сказал Песков, забыв назвать причины такой реакции украинских гимнасток, который вынуждены часто прерывать тренировки из-за постоянных ракетных угроз. Кроме того, армия РФ уничтожила множество спортивных сооружений в нашей стране.

До этого олимпийская чемпионка и депутатка Государственной думы Светлана Журова нелепо обвинила Краинскую и Чубарову в том, что они устроили на юниорском чемпионате Европы "поле битвы", и потребовала дружить с атлетами из РФ.

Напомним, по решениям Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) и Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), россиян вернули с национальной символикой во все турниры.

Украинская федерация гимнастики выступила с официальным протестом. В УФГ заявили, что считают решение исполкома нарушением этических норм и положений Олимпийской хартии, а также потребовали созыва внеочередного конгресса World Gymnastics для обжалования вердикта.

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